Частину України заллє дощами – синоптики

Якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 11 червня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні цієї суботи, 11 червня, встановиться спекотна погода. Температура повітря у більшості областей становитиме +28+34 градуси. При цьому у низці областей очікуються дощі. Найспекотніше буде в центрі та на півдні країни. У частині областей опадів не очікується, але у низці регіонів пройдуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Одним із найспекотніших місць в Україні стане Київ – там температура підніметься до +34, а найхолодніше буде на заході.

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Детально по регіонах дав прогноз сайт Meteoprog.

У Карпатському регіоні та Буковині можливі сильні зливи, можливий град та шквали до 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13+18°С, удень +23+28°С, у Карпатах близько +20°С.

На півночі України без опадів. Вітер змінний, 3-8 м/с. Нічна температура +12+17°, вдень потеплішає до +27+32°С.

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У центральних областях уночі сухо, вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами та можливими шквалами. Температура вночі +15...+20°С, максимальна вдень +27+32°С.

У південних областях вночі без опадів, удень місцями зливи з грозами та шквалами. Температура повітря вночі +16+21°С, вдень +28+33°С.

На сході також опадів не передбачається. Нічна температура +15+20 °С, денна до +28+33 °С.

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Прогноз від Діденко

У свою чергу синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці Facebook додала, що вітер переважно буде східним, лише у західних областях – північно-західним. Помірний, хіба під час гроз може рвонути до сильного.



За її прогнозом, 11 червня короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях України, подекуди на півдні та в центрі. З цих регіонів Дніпро з районами, Полтава, Запоріжжя уникнуть дощів. У Києві в суботу – сухо та дуже спекотно, до +32, +33 градусів.

Мешканців столиці синоптик закликала берегтися від гарячого повітря, уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води, прикривати голову, не зловживати кавою та міцним чаєм.

Раніше українців попереджали, що за спекотної погоди посилюється ймовірність пожеж, тому потрібно бути обережними. Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень і говорили про ознаки метеочутливості.