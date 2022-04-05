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Чехія передала Україні десятки танків та БМП

Павло Заяць Павло Заяць
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5 квітня, 16:37
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Це одне з перших постачань важкої військової техніки з країн НАТО
Чехія передала Україні військову техніку
Чехія передала Україні військову техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

Чехія, надаючи військову допомогу Україні, передала кілька десятків танків Т-72 та БМП.

Як повідомляє чеське видання Echo24, партію техніки відправили 4 квітня. Україні були передані немодернізовані танки Т-72. Точну кількість не називають, однак відомо, що їх на озброєнні чеської армії лише близько 90 одиниць, а експлуатували близько 30 танків, які пройшли модернізацію.

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Також повідомляють про передачу кількох БМП. Як зазначає видання, Чехія – одна з небагатьох країн, яка могла надати цю техніку Україні. Із сусідніх країн така є на озброєнні лише Словаччини, але з мінімальною кількістю танків, та Угорщини, яка бойкотує постачання зброї в Україну і навіть заборонила її провезення через свою територію.

/ Фото: OSINTdefender

/ Фото: OSINTdefender

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/ Фото: OSINTdefender

/ Фото: OSINTdefender

"Танки Т-72 у версії М1 старі, але це парадоксальна перевага, оскільки українці вміють ними керувати, їм не потрібно переучуватися. Якби хтось відправив туди сучасну техніку, на це пішли б щонайменше дні, а радше тижні або місяці практики", – наголосив чеський військовий аналітик Лукаш Візінгр.

Видання зазначає, що це одне з перших постачань важкої військової техніки з країн НАТО від початку війни Росії в Україні.

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Зброя НАТО для України

Союзники з НАТО постачатимуть зброю Україні так довго, як це буде потрібно, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми маємо продовжувати постачати зброю Україні так довго, як це буде необхідно. Це надзвичайно важливо, тому що Україна веде війну за свободу, демократію, наші спільні цінності", – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО нагадав, що Альянс підтримував Україну й раніше, а після вторгнення союзники допомагають Україні ще більше, постачаючи зброю, надаючи гуманітарну та фінансову підтримку.

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