Чотирьом окупантам загрожує термін за захоплення Запорізької АЕС – прокуратура

Внаслідок ворожої атаки загинули громадяни України

Окупанти безпосередньо брали участь у силовому захопленні споруд. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще чотирьох командирів зведеного підрозділу батальйонних тактичних груп Національної гвардії Росії заочно повідомили про підозру. Остання – за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомив у Telegram Офіс Генерального прокурора.

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Слідство зазначає, що на початку березня 2022 року підозрювані надали команду підлеглим військовим підрозділам відкрити вогонь по Енергодару та розташованій на його території Запорізькій АЕС.

"Також вони безпосередньо брали участь у силовому захопленні споруд і об’єктів атомного підприємства та інфраструктури міста. Внаслідок ворожої атаки загинули громадяни України, зруйновано технологічно важливі мережі та комунікації", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, на Рівненщині суд засудив місцевого жителя до 13 років в'язниці за державну зраду. Він збирав та передавав окупантам інформацію про стратегічні об'єкти.

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