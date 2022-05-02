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Що робити примусово депортованим до Росії громадянам України: інструкція

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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2 травня, 17:40
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Омбудсмен Людмила Денісова порадила не підписувати жодних паперів
Допомогти українцям скласти маршрут можуть працівники посольств.
Допомогти українцям скласти маршрут можуть працівники посольств. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Примусово депортовані в Росію громадяни України не зобов'язані оформляти заяву на біженство, тимчасовий притулок або дозвіл на тимчасове проживання.

Про це повідомила в Telegram Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Що потрібно знати

Омбудсмен порадила уникати будь-яких маніпуляцій з паспортом: печатками, позначками тощо (якщо це можливо), а також вимагати залишення власних документів згідно з Женевськими конвенціями.

"Не потрібно підписувати жодних паперів, а за першої ж нагоди відмовлятися від поїздки до табору для переміщених осіб (депортованих). Найкраще з території РФ дістатися третьої безпечної країни, до якої можна прямувати (Естонія, Литва, Латвія, Грузія тощо)", – написала Денісова.

За її словами, допомогти скласти маршрут можуть працівники посольств України:

1. Посольство України в Естонській Республіці
тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
електронна пошта: [email protected], [email protected]

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2. Посольство України в Латвійській Республіці
тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
електронна пошта: [email protected]

3. Посольство України в Республіці Білорусь
тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
електронна пошта: [email protected], [email protected]

4. Посольство України в Грузії
тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
електронна пошта: [email protected]

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5. Посольство України в Азербайджанській Республіці
тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
електронна пошта: [email protected]

6. Посольство України в Республіці Казахстан
тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
електронна пошта: [email protected], [email protected]

7. Посольство України в Республіці Фінляндія
тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
електронна пошта: [email protected]

8. Посольство України в Китайській Народній Республіці
тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
електронна пошта: [email protected], [email protected]

9. Посольство України в Республіці Вірменія
тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
електронна пошта: [email protected]

10. Посольство України в Литовській Республіці
тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194
електронна пошта: [email protected], [email protected]

11. Посольство України в Республіці Польща
тел.: +48 698 608 837
електронна пошта: [email protected]

12. Консульство України в Гданську
тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33
електронна пошта: [email protected]

13. Посольство України в Турецькій Республіці
тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
електронна пошта: [email protected], [email protected]

За словами Денісової, цим дипломатичним установам доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу зазначеній категорії громадян для забезпечення їх повернення в Україну.

"Потрапивши на територію Євросоюзу, ви можете поїхати в будь-яку країну, де захочете оформити статус на тимчасовий захист, який дозволяє отримати тимчасове безплатне житло, пільги та фінансову допомогу. Усередині Євросоюзу ваші банківські картки та СІМ-картки працюють (на відміну від Росії). Медична та юридична допомога для громадян України надається безплатно", – розповіла вона.

Крім цього, омбудсмен заявила, що можна навіть не оформляти статус після прибуття, а просто влаштуватися на роботу та винаймати житло самостійно. Також необов'язково просити про тимчасовий притулок у країні в'їзду.

Нагадаємо, українські громадяни, які були в російському полоні, після повернення в Україну розповіли про приниження та нелюдські умови утримання.

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