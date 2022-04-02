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Пожежа в Бєлгороді вдарила по постачанню окупантів, США допоможуть доправити в Україну партію танків. Що пишуть західні ЗМІ про війну

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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2 квітня, 14:53
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Чому необхідно заблокувати експорт Росією нафти та газу
Удар по Белгороду позбавив російську армію палива для заправки своїх військ в Україні / Колаж "Сьогодні"
Удар по Белгороду позбавив російську армію палива для заправки своїх військ в Україні / Колаж "Сьогодні"

Тема війни в Україні та її наслідки для Росії залишаються головними на сторінках провідних світових ЗМІ.

Stop Bloody Energy

Економічна агенція Bloomberg пише, що російська економіка похитнулася, але вона все ще може вийти із "блискучим балансом", якщо не перекрити її експорт енергоносіїв. Інакше цього року Москва заробить майже 321 млрд доларів на експорті нафти і газу.

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"Поєднання різкого знецінення рубля та вищої ціни на нафту в доларах принесе цього року додаткові 103 млрд доларів у бюджетні надходження. Міністерство фінансів використовує частину цих коштів, щоб пом'якшити удар, але обережно, щоб не викликати подальшого зростання інфляції. Схоже, що всі ці санкції знищать неенергетичну частину економіки. Росія ще більше залежатиме від енергії", — вважає Мадіна Хрустальова, аналітик TS Lombard.

Тільки ембарго експорту енергоносіїв може викликати у економіки Росії глибшу кризу. Раніше з глобальною ініціативою щодо ембарго російської нафти та газу виступили українські компанії ДТЕК, Нафтогаз, Укренерго, запустивши проєкт #StopBloodyEnergy.

Успіхи Starstreak

Британська газета The Times пише про успіхи українських військових на фронті завдяки зенітному комплексу Starstreak, переданому урядом Сполученого Королівства в якості допомоги. У районі Луганська з цього комплексу вперше було збито російський гелікоптер. Видання зазначає, що українська армія успішно опанувала та використовує передані Великобританією протитанкові ракети NLAW, що суттєво посилило українську армію у протистоянні з російською бронетехнікою.

В очікуванні партії танків

Американська газета The New York Times дізналася, як Україна отримає партію танків від своїх західних союзників. У цій операції братимуть участь США, які вперше з початку війни погодилися допомогти союзникам передати Україні танки радянського зразка, оскільки ними вміють користуватись наші військові.

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"Чиновник сказав, що постачання розпочнеться найближчим часом, але відмовився повідомити, скільки танків буде відправлено або з яких країн вони прибудуть. Вони дозволять Україні завдавати далекобійних артилерійських ударів по російських об'єктах на Донбасі, заявив чиновник на умовах анонімності", – написала газета.

Наслідки пожежі у Бєлгороді

Американська газета The Wall Street Journal розповіла про наслідки, які можуть очікувати на армію Росії через пожежу на нафтобазі в Бєлгороді, що на кордоні з Україною. Очікується, що це суттєво ускладнить і так проблемне постачання російських військових у найближчій перспективі.

"Міністерство оборони заявило, що пожежа, відповідальність за яку Росія поклала на атаку українського гелікоптера, а також вибух на складі боєприпасів під Бєлгородом поточного тижня можуть особливо сильно вплинути на російські сили, які атакують найближче українське місто Харків", – пише газета.

Яхти ховати марно

Міжнародне агентство Reuters повідомило про виявлення прокуратурою США доказів, що російські олігархи намагаються ухилитися від санкцій, введених для тиску на Москву. У Мін'юсті США попередили, що буде відповідна реакція на такі дії.

"Докладаються зусилля — про деякі з них повідомлялося публічно — щодо переміщення, наприклад, рухомого майна у вигляді яхт, літаків… в юрисдикції, де, я думаю, люди вважають, що важче буде розслідувати та важче заморозити. Але це не так", – розповів голова нової оперативної групи Міністерства юстиції США Ендню Адамс, який шукає такі активи.

Активи "Газпрому" у Німеччині

Німецьке видання Der Spiegel пише, що на тлі напруги федерального уряду Німеччини з Росією, активи російських компаній у ФРН – трубопроводи, НПЗ, газосховища – можуть стати троянським конем для німецької економіки. Від дочірніх компаній "Газпрому" та "Роснефти" у Німеччині залежить енергопостачання всієї країни. Несподівано Газпром оголосив про намір продати їх, що викликає у Берліні занепокоєння.

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  • 1 квітня у ЗМІ обговорювалось за яких умов Києву буде найвигідніше підписати мирний договір з Росією, що відбувається з військовим командуванням країни-агресора і яка психологічна війна розгорнута проти міжнародного злочинця Володимира Путіна.
  • 31 березня на Заході писали про адекватність міжнародного злочинця Володимира Путіна на явну поразку у війні в Україні, а також розглядали економічні наслідки агресії Росії проти нашої країни.
  • 30 березня західні ЗМІ приділяли увагу питанням краху світового порядку внаслідок розв'язаної Росією війни в Україні та спроб агресора торгувати нафтою в обхід санкцій.

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