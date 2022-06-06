Данілов розповів, чи отримав Невзоров українське громадянство

Українським документ не так просто отримати

Невзоров ще не отримав український паспорт/Фото: колаж: "Сьогодні"

Станом на понеділок, 6 червня, російський журналіст та колишній депутат Держдуми Росії Олександр Невзоров ще не має громадянства України.

Про це 24 каналу повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Реклама

Деталі

"В Олександра Невзорова ще немає українського громадянства. Він лише звернувся, аби його отримати", — заявив Данілов.

За його словами, громадянство України — це дуже поважна річ. Саме тому всі, хто хоче його отримати, безумовно, мають поважати Конституцію та закони нашої країни.

Данілов наголосив, якщо хтось хоче отримати українське громадянство, то йому необхідно пройти певну процедуру. У разі її успішного виконання можна отримати громадянство України. Крім того, він додав, що в нашій державі є тільки одне громадянство. Тому аби його отримати – необхідно позбавитись попереднього. Після цього можна заповнювати документи на отримання українського паспорта.

"Це стосується як Невзорова, так і будь-якої людини з планети Земля, яка хотіла б отримати наше громадянство. Є процедура", – сказав Данілов.

Невзоров і українське громадянство

Відомий російський журналіст та публіцист Олександр Невзоров та його дружина Лідія набули українського громадянства згідно з Указом президента від 21 травня.

згідно з Указом президента від 21 травня. В Офісі президента України не підтвердили, однак і не спростували цей факт .

. Невзоров та його дружина стали громадянами України? Усі подробиці.

Усі подробиці. Невзоров розкрив таємницю набуття українського громадянства і розповів, як хворів на фашизм.

Читайте також