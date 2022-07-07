Данілов розповів, скільки ще ЗСУ потрібно HIMARS для перелому на Донбасі

Секретар РНБО заявив, що окупанти беззахисні перед новою зброєю

Україна вже точніше вражає російські цілі за лінією фронту / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська армія використала стільки свого озброєння та боєприпасів радянських часів, що поступово перетворюється на силу, якій доведеться покладатися на зброю НАТО.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, пише WSJ.

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За його словами, надходження американських ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS) минулого місяця дозволило Україні точно вражати російські цілі за лінією фронту, які раніше були поза досяжністю української зброї.

Також Олексій Данілов зазначив, що російські загарбники "беззахисні перед ними (HIMARS. – Ред.)".

"Вони дуже хвилюються", – сказав він.

Водночас Данілов сказав, що Україні знадобляться ще десятки пускових установок HIMARS, щоб перенести бойові дії на сході України. Наразі, за його словами, Україна має вести оборонну війну.

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Раніше сайт "Сьогодні" розповів про всі переваги системи HIMARS. Також Олексій Данілов розповів, що Росія через брак можливостей вести бої по всій лінії фронту в Україні змінила тактику.