Данілов спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

Секретар РНБО зазначив, що це залежатиме від багатьох чинників

Олексій Данилов заявив, що тривалість війни в Україні залежатиме від багатьох факторів / Фото: Колаж: Сьогодні, Ракурс

У Російської Федерації ніколи не було бажання лишити Україну в спокої – наша країна перебуває у війні вже 30 років.

Про це сказав в інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данілов.

Реклама

"Я не є оптимістом"

"Ми у війні перебуваємо вже 30 років. У Російської Федерації ніколи – навіть коли був Єльцин (президент РФ у 1991-1999 рр. Борис Єльцин. – Ред.) – не було бажання лишати нас у спокої. Я можу зараз сказати, що навіть він – нібито демократична людина... Вони вже тоді зазіхали на Крим, вже тоді казали: "Ну так сталося, що це не зовсім ваша територія" тощо", – сказав він.

За словами Данілова, в Україні буде тривала війна:

"Якщо казати зараз про цю частину "гарячої" фази війни, то я не є оптимістом з точки зору, що вона закінчиться у квітні або травні. Це буде тривала війна – і вона ще триватиме, на превеликий жаль, на нашій території".

Крім цього, він заявив, що тривалість війни залежатиме від багатьох чинників:

"Скільки за часом? Це дуже залежить від багатьох чинників. Насамперед від нашого війська, наших партнерів. Це треба визнавати та окремо про це говорити, тому що без допомоги партнерів нам було б вкрай складно втримати цю російську армаду, яка насунулася на нас 24 лютого".

Реклама

Нагадаємо, Олексій Данілов заявив, що Україні необхідно позбутися русифікації, інакше через якийсь період війна знову прийде до нашої країни.

Читайте також: