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Дефолт Росії, перша виставка знищеної техніки окупантів у Польщі та інші події 27 червня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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27 червня, 06:00
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РФ повинна оголосити про банкрутство, а у Варшаві покажуть знищену техніку РФ
Важливі події 27 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 27 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російська Федерація сьогодні, 27 червня, повинна оголосити дефолт, оскільки пільговий період для її пропущених платежів за облігаціями на суму близько 100 мільйонів доларів, заблокованих через широкомасштабні санкції, закінчується саме цього дня. Крім того, у понеділок у Варшаві відкриється виставка російської техніки, яку знищили в Україні.

Росія повинна оголосити дефолт

У понеділок зранку, 27 червня, РФ зобовʼязана оголосити дефолт, оскільки пільговий період для її пропущених платежів за облігаціями на суму близько 100 мільйонів доларів, заблокованих через широкомасштабні санкції, закінчується саме цього дня.

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Як стверджує видання Bloomberg, офіційної заяви не буде, і Росія вже заперечує призначення.

"Але якщо інвестори не отримають свої гроші до встановленого терміну, у понеділок вранці відбудеться дефолт, згідно з документами облігацій", — зазначає видання.

Як повідомляв раніше Bloomberg, іноземні інвестори так і не отримали на свої рахунки виплат від Росії за державними облігаціями 27 травня.

Сума виплат за облігаціями Росія-2026 та Росія-2036 становить відповідно 71,25 мільйона доларів та 26,5 мільйона євро.

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Тоді у РФ фактично залишилося 30 днів: якщо протягом цього часу гроші не надійдуть на рахунки інвесторів, то за російськими закордонними зобов'язаннями буде оголошено дефолт.

Однак Мінфін РФ стверджував, що свої обовʼязки виконав, бо перерахував гроші за виплатами 27 травня Національному розрахунковому депозитарію. Однак увечері той заявив, що кошти на здійснення виплат було знято з рахунку.

У Варшаві відкриється виставка російської техніки, яку знищили в Україні

27 червня у столиці Польщі — Варшаві — відбудеться відкриття виставки російської техніки, яку знищили Збройні сили України. Це перша така виставка за кордоном.

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На виставці будуть представлені:

  • основний бойовий танк російської армії – Т72Б (знищений 31 березня біля с. Дмитрівка Бучанського району Київської області);
  • 152-мм САУ "Мста-С" (ушкоджена артилерією ЗСУ на Сумщині);
  • зразки снарядів реактивних систем залпового вогню "Ураган" та "Смерч" (руйнівна невибіркова зброя, яка використовується російською армією для атак на мирні українські міста та цивільні об’єкти, що є воєнним злочином).

Експозиція відкриється на Замковій площі міста.

Через "Ягодин – Дорогуськ" не пускатимуть автомобілі до Польщі

На автомобільному пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" з 9-ї ранку (за київським часом) 27 червня тимчасово призупиняється пропуск легкових автомобілів вагою до 7,5 тонни. Заборона не стосуватиметься вантажівок та рейсових автобусів.

"Мандрівники, які планують перетнути кордон на транспорті з максимальною допустимою вагою менш як 7,5 тонни, повинні прямувати на інші прикордонні пункти на кордоні", — йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі.

Українці зможуть обміняти у швейцарських банках гривні на франки

З 27 червня громадяни України зможуть здійснити обмін готівкової гривні на швейцарські франки. Такий обмін зможуть робити лише повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування у Швейцарській Конфедерації. Обміняти готівку можна буде у сумі до 10 000 грн на особу.

З процесами обміну допомагатимуть банки UBS Switzerland AG та Credit Suisse. На їхніх сайтах щотижня з’являтиметься інформація про обмінний курс.

"Ми продовжуємо розширювати програми обміну готівкової гривні на місцеву валюту в країнах, які прийняли внутрішньо переміщених осіб з України", – зазначив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Він наголосив, що це не остання угода і держава продовжує працювати заради підтримки українців, які виїхали за кордон.

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