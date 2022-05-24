Робимо окупантам нерви: голова Одеської ОДА відреагував на свій заочний арешт у Росії

Максим Марченко посміявся з росіян

Марченко прокоментував рішення Басманного суду Москви / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко відреагував на свій заочний арешт у російському суді. Він закликав окупантів припинити ганьбити себе ще більше. Про це Марченко сказав у своєму вечірньому зверненні.

"Сьогодні Басманний суд Москви заочно оголосив мене у розшук та заарештував. З чим їх і вітаю. Але не розумію, чого мене шукати — я ж нікуди не подівся і не збираюся. Прийдіть і спробуйте заарештувати. Але попереджаю — я чинитиму опір", — сказав він.

Марченко зазначив, що це говорить про те, що у загарбників здають нерви.

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"І взагалі така увага з боку окупантів — це чудова ознака, що ми працюємо ефективно та робимо їм нерви. Зрештою, вистачить ганьбити себе ще більше. Ваші дитячі спроби когось налякати викликають лише сміх. А ваша так звана "друга армія" і так уже зганьбила себе на весь світ. Слава Україні!" — заявив глава ОВА.

Рішення про арешт Марченка

Раніше стало відомо, що Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього командира батальйону "Айдар", чинного голову Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка. Його звинувачують у "застосуванні заборонених методів ведення війни".

Судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на два місяці з моменту його затримання або екстрадиції на територію РФ, заявили у пресслужбі суду.

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