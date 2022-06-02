Справа про держзраду Медведчука вирушила до суду: скільки світить політику

Слідчі СБУ та ДБР завершили розслідування "першого епізоду" справи нардепа Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба СБУ на своїй сторінці в Faceook.
Повідомляється, що розслідування стосується періоду з 2015 до 2020 року, а підозрюваними у ньому проходять народні депутати Віктор Медведчук та Тарас Козак.
Розслідування стосується
- незаконної передачі спецслужбам Росії інформації про секретний підрозділ ЗСУ,
- розробки антиукраїнського проєкту "Луч",
- заподіяння шкоди економічній безпеці України за рахунок сприяння Росії у незаконному видобутку нафти та газу у Прикерченському регіоні.
Дані кримінальні порушення передбачені ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 111; ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України – вчинення держзради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
Санкція статей – покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Справа Медведчука
- Медведчук підозрюється у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.
- На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т.з. "Л/ДНР").
- 12 квітня СБУ спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Мережа відразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним терміном. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним із ініціаторів війни.
- 23 травня Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного пального. Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням зв'язатися з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень у всіх українських інстанціях.
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