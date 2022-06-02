Справа про держзраду Медведчука вирушила до суду: скільки світить політику

Обвинувальний акт стосується держзради та замаху на розкрадання національних цінностей в окупованому Криму

Справу вже направили до суду / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідчі СБУ та ДБР завершили розслідування "першого епізоду" справи нардепа Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба СБУ на своїй сторінці в Faceook.

Повідомляється, що розслідування стосується періоду з 2015 до 2020 року, а підозрюваними у ньому проходять народні депутати Віктор Медведчук та Тарас Козак.

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Розслідування стосується

незаконної передачі спецслужбам Росії інформації про секретний підрозділ ЗСУ,

розробки антиукраїнського проєкту "Луч",

заподіяння шкоди економічній безпеці України за рахунок сприяння Росії у незаконному видобутку нафти та газу у Прикерченському регіоні.

Дані кримінальні порушення передбачені ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 111; ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України – вчинення держзради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Санкція статей – покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Справа Медведчука