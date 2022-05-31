Денісова піде до суду через звільнення з посади омбудсмена

Ексомбудсмен наполягає, що її звільнено всупереч Конституції і законам України

Людмила Денісова буде в суді оскаржувати своє звільнення з посади уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

Про це вона повідомила в своєму Telegram-каналі.

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"Сьогодні останній день мого перебування на посаді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Я вдячна Вам всім. Я вдячна моїй команді за довіру, підтримку та злагоджену роботу. Мене звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді. Закон єдиний для всіх!" – написала Денісова.

Вона пообіцяла і надалі "захищати Україну та права наших громадян".

Звільнення Денісової

Верховна Рада 30 травня проголосувала за звільнення омбудсмена Людмили Денісової. Рішення підтримали 234 депутати. Кандидатуру її наступника затверджено не було.

Денісова пояснила звільнення тим, що "Офіс президента не влаштовує моя активність як омбудсмена України, активна діяльність, спрямована на збір та аналіз інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях".

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Передбачається, що на посаду омбудсмена розглядається кандидатура депутата від фракції СН Мар'яни Безуглої. Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик.

"На її місце пропонуватимуть Мар'яну Безуглу (нещодавно пропонувала командирам дати право розстрілювати підлеглих). Інші два кандидати – Олександр Качура та Микола Тищенко", – заявила Печончик.

Микола Тищенко вже повідомив пресу, що не бачить себе як омбудсмена.

У "Слузі народу" назвали причину звільнення омбудсмена

Нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов повідомив, що рішення про звільнення Денісової було одноголосно ухвалено на засіданні фракції за участю віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук.

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"На превеликий жаль, з початку війни та великих страждань українців пані Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності. Всі ці питання фактично вимушено робила Ірина Верещук", – пояснив Фролов.

За його словами, "незрозуміла концентрація медійної роботи омбудсмена на численних деталях "сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб" та "зґвалтуваннях дітей" на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами, лише шкодила Україні".