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Денисова: В Ізюмі російські солдати зґвалтували 9-річних трійнят на очах у матері

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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19 травня, 18:13
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Щодня офіс омбудсмена фіксує факти насильства окупантів над дітьми
Після відходу армії РФ з наших територій там фіксується десятки випадків зґвалтування / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Після відходу армії РФ з наших територій там фіксується десятки випадків зґвалтування / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Щодня на "гарячу лінію" уповноваженого з прав людини в Україні надходять дзвінки про нові факти звірств та насильства над українцями, які вчинили військовослужбовці армії Росії на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Лише 18 травня офіс омбудсмена прийняв 56 таких дзвінків.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Страшні факти

"Збройні Сили України звільняють міста і села Харківської області і впродовж останнього тижня більшість дзвінків надходить звідти. Від самих жертв та їхніх рідних. Учора лише за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися десять осіб, з них восьмеро – зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків десяти років. Упродовж останньої доби отримали 56 дзвінків:

  • Трійнята дев'яти років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм.
  • Звернулася мама, на її очах дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою.
  • Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер.
  • Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.
  • Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.

Це геноцид українського народу з особливою жорстокістю! Це порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його сутності, моралі цивілізованого світу!"

Денисова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії до України, щоб було враховано ці факти геноциду українського народу.

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"Я закликаю наших партнерів в усьому світі посилювати санкційний тиск на рф, надавати Україні наступальну зброю, долучатися до розслідувань злочинів рашистів в нашій державі!" написала омбудсмен.

Армія ґвалтівників

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

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