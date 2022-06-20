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Диверсант із Близького Сходу потрапив у мережі СБУ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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20 червня, 16:36
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Затриманий готував теракти на залізниці
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України Служба безпеки України продовжує викривати диверсантів. В ході спецоперації в Чернівцях вона затримала російського агента, який прибув з Близького Сходу готувати вибухи на Укрзалізниці. Подробиці розповів спікер СБУ Артем Дехтяренко.

Як стало відомо слідству, затриманий був на агентурному зв’язку підконтрольних Росії спецслужб так званої "ДНР". Він має паспорт громадянина України та київську прописку, але тривалий час перебував на "консервації" в одній з близькосхідних країн.

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Після початку повномасштабної агресії Росії агент отримав завдання прибути в Україну. Тут він мав збирати розвіддані про транспортні канали постачання зброї та військової техніки, розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військ на Буковині.

На основі цих даних планувалося здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Затриманому повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

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Викривають диверсантів та зрадників

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги у Львівській області. Правоохоронці вилучили близько 3 тисяч бронежилетів, які передадуть ЗСУ.

Також СБУ викрила IT-компанію з Києва, яка працювала з окупантами в ОРДЛО. Компанія розробила їм програмне забезпечення для "збирання комунальних платежів", також вони займалися його техпідтримкою.

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У Київській області повідомили про підозру двом колаборантам, які постачали окупантів житлом, їжею та допомагали орієнтуватися на місцевості. Підозрювані постачали їх продуктами харчування та надавали інформацію про місцевих жителів. Використовуючи ці дані, окупанти грабували будинки людей.

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