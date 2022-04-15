Дорогоцінності Оксани Марченко не влізли у два авто – ми дізналися, що саме конфісковано у сімейства Медведчуків

У кума Путіна знайшли десятки квартир і будинків у різних регіонах України, причому пошуки його майна триватимуть ще довго

Медведчук любив предмети розкоші, дорогі будинки, автомобілі та яхти, з якими йому тепер доведеться розлучитися

Після затримання Віктора Медведчука, який втік з-під арешту, Личаківський суд Львова заарештував 154 об'єкти рухомого та нерухомого майна, що належало йому самому, а також його дружині Оксані Марченко. Відповідне рішення суд ухвалив 13 квітня. Ми вирішили уточнити, про яке майно йдеться. Інформацію про це "Сегодня" отримав у своїх джерел у правоохоронних органах.

Масштаби стану політика, якому, до речі, належить яхта за 200 млн. євро – одна з найбільших у світі, звісно, вражають. Навіщо стільки одній людині?

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У переліку заарештованого майна:

32 квартири;

23 будинки;

26 автомобілів;

моторна яхта;

30 земельних ділянок;

17 паркомісць.

Але як виявилося, все це лише частина майна. Власне друга частина "нажитого непосильною працею", що підлягає арешту.

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В одному з особняків Медведчука – у Пущі-Водиці під Києвом – у дні перед початком війни завершувався грандіозний ремонт

Найцінніше Оксана Марченко вивезла

Як розповіли нам правоохоронці, це майно – вже друге за рахунком, яке заарештовується за рішенням суду.

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"Це друга частина їхнього майна, яке заарештовується судом. Що стосується яхти, то це вже також друга, яка заарештована (перша, яка була заарештована, входить до п'ятірки найбільших яхт світу – Авт.). Щодо заарештованих квартир, то вони, за нашою інформацією, перебувають у Закарпатській області, Львівській та Києві", – розповіли нам силовики.

При цьому правоохоронці не спростували, що деякі із заарештованих київських квартир розташовані у будинку №9а на вулиці Грушевського. Як відомо, цей багатоповерховий будинок знаходиться неподалік Верховної Ради України і вартість місцевого житла часто перевищує $2 млн.

На уточнююче питання про те, що було виявлено у житлі, що належить родині Медведчука, силовики відповіли нам так: "Вагон-ресторан, який показували у соцмережах, заарештовано. Найцінніше Оксана Марченко, звісно, вивезла на двох авто. Але розміри авто не дозволили вивезти всі коштовності, які вона хотіла вивезти".

Пулманівський вагон в особняку Медведчука потрапив до першої партії конфіскованих активів

Раритетними авто не цікавився

За списками майна Медведчука можна скласти уявлення про його переваги. Так, виявляється, кум Путіна любив автомобілі преміум-класу та купував їх десятками. Але волів винятково нові. Янукович, наприклад, збирав ретро-автомобілі.

"Автомобілі преміум-класу – Mercedes, Range Rover та інші. Раритетних немає. Нерухомість – у Києві, Київській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Миколаївській областях", – повідомила нам речник ГБР Ольга Чиканова.

Причому заарештовано ще далеко не все. Джерела у правоохоронних органах повідомляють, що пошуки майна Медведчука продовжуються. Нам сказали: "За наявною інформацією, буде ще й третя черга. Розшукуємо те, що ще може належати їм".

Майже нічого не відомо про бізнес Медведчука. Окрім, звісно, знаменитої державної труби, яку Медведчук чудово прибрав до рук і по якій качав дизель до Європи. Звідки у публічного політика, до того ж опозиційного, можуть з'явитися кошти на всі ці квартири, машини, вагони-ресторани, залишається лише гадати.

Цікаво, чи розуміють у Росії, відданим другом якої Медведчук себе виставляв, що всі ці будинки, яхти та тачки ймовірно були придбані коштом, які російський фюрер спрямовував на поширення в Україні російських ідей? Гроші могли бути привласнені, а як результат роботи, кремль отримував фальшиві соцопитування від придворного політолога Медведчука – Михайла Погребинського, де стверджувалося, що 46% українців підтримують путіна.