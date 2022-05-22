Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 інтерв'ю Зеленського 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Дуда першим з іноземних лідерів виступає в Раді з початку війни: подробиці (фото, відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 травня, 13:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Разом з ним до парламенту прибув президент України Володимир Зеленський
Анджей Дуда виступає у Раді
Анджей Дуда виступає у Раді / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Польщі Анджей Дуда, який прибув в Україну 22 травня, виступає зі зверненням у Верховній Раді. Разом з ним в українському парламенті присутній президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє "Україна 24" в Telegram.

Реклама

Дуда – перший глава іноземної держави, який виголошує промову у Верховній Раді України з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Українські народні депутати зустріли його оваціями.

У коментарі PAP голова Бюро міжнародної політики президента РП Якуб Кумох повідомив, що Дуда час свого виступу Раді без сумніву згадає про польсько-українську історію, але насамперед віддасть шану тим, хто захищає Україну, захищає Європу.

Реклама

Як розповів нардеп Ярослав Железняк, перед виступом польського лідера, до Ради звернувся Володимир Зеленський. Він висловив слова подяки Польщі та польському народу за підтримку України.

"Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на "Євробаченні", – сказаав Зеленський.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що Дуда пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу, а також заявив, що з Росією та її лідером більше не можна вести жодних справ.

Реклама

Також Дуда зазначив, що Україна та Польща мають разом будувати майбутнє, засноване на справжній любові та розумінні.

Виступ Анджея Дуди в Раді. Фото: Ярослав Железняк

Президент України надасть особливого статусу полякам

Також стало відомо, що Зеленський анонсував внесення до парламенту законопроєкту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.

"Президент України анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроєкту щодо особливого правового статусу громадян Польщі в Україні!" – повідомила представник Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгіря.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Деталі
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
Доля героїв "Азовсталі"
Деталі евакуації
Хроніка обстрілів
Деталі
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості в Україні
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 21 травня
1
Особовий склад 29050
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1285
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артилерія 599
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 470
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2194
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Пані Аліна - мати розвідника з бригади гетьмана Івана Сірка, який загинув у бою під Харковом. Після смерті сина стала активним донором крові для поранених бійців. “Сергій свою кров у бою віддав, може, я своєю хоч когось іншого врятую” - пояснює жінка.
Історія матері
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин
Чесний прогноз
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30186.26

Binance Coin (BNB)

319.79

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

72.16

Theta (THETA)

1.3

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
12:35
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
24 травня Руслана, 49 років
24 травня Руслана, 49 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
1 /2
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Instagram тижня
62-річний німець, який носить спідниці та підбори
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти