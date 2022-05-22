Дуда першим з іноземних лідерів виступає в Раді з початку війни: подробиці (фото, відео)

Разом з ним до парламенту прибув президент України Володимир Зеленський

Анджей Дуда виступає у Раді / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Польщі Анджей Дуда, який прибув в Україну 22 травня, виступає зі зверненням у Верховній Раді. Разом з ним в українському парламенті присутній президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє "Україна 24" в Telegram.

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Дуда – перший глава іноземної держави, який виголошує промову у Верховній Раді України з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Українські народні депутати зустріли його оваціями.

У коментарі PAP голова Бюро міжнародної політики президента РП Якуб Кумох повідомив, що Дуда час свого виступу Раді без сумніву згадає про польсько-українську історію, але насамперед віддасть шану тим, хто захищає Україну, захищає Європу.

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Як розповів нардеп Ярослав Железняк, перед виступом польського лідера, до Ради звернувся Володимир Зеленський. Він висловив слова подяки Польщі та польському народу за підтримку України.

"Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на "Євробаченні", – сказаав Зеленський.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що Дуда пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу, а також заявив, що з Росією та її лідером більше не можна вести жодних справ.

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Також Дуда зазначив, що Україна та Польща мають разом будувати майбутнє, засноване на справжній любові та розумінні.

Виступ Анджея Дуди в Раді. Фото: Ярослав Железняк

Президент України надасть особливого статусу полякам

Також стало відомо, що Зеленський анонсував внесення до парламенту законопроєкту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.

"Президент України анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроєкту щодо особливого правового статусу громадян Польщі в Україні!" – повідомила представник Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгіря.

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