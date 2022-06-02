Колишнього заступника міністра Гримчака засудили до 10 років ув'язнення

Його визнали винним відразу за двома статтями

Юрія Гримчака засудили до 10 років тюрми. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак отримав вирок. Він проведе 10 років за ґратами. Суд визнав чиновника винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Як відомо, Гримчак вимагав 1,1 млн доларів від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Рішенням суду зловмисника визнано винним за статтями:

ч. 4 ст. 190 (шахрайство)

ч. 4, 5 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище)

"Вирок суду набрав чинності", – повідомили в СБУ.

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Справа Гримчака

Нагадаємо, 14 серпня 2019 року Національне антикорупційне бюро України та СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури затримали Юрія Гримчака і його помічника за вимагання хабаря в розмірі 1,1 млн доларів. Їх затримали під час отримання частини коштів у сумі 480 тис. доларів.

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Фото: СБУ

У квітні 2020 року було прийнято рішення, згідно з яким Гримчака перевели на нічний домашній арешт – йому дозволялося залишати будинок у період з 6:00 до 22:00, також він здав паспорти. А в травні обвинувальний акт стосовно Гримчака направили до суду.

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