Екстрена зустріч Байдена з лідерами країн ЄС через Україну, аукціони з продажу військових облігацій та інші важливі події 19 квітня

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 19 квітня скликає зустріч з главами деяких держав Європи, а також Канади. Це пов'язано із загостренням війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація. Крім того, сьогодні Міністерство фінансів України запропонує весь спектр військових облігацій.
Байден скликає зустріч з лідерами кількох країн і генсеком НАТО через загострення в Україні
Президент США Джо Байден у вівторок, 19 квітня, скликає зустріч з главами деяких держав Європи, а також Канади. Лідери обговорять загострення війни в Україні.
За інформацією французького телеканалу BFMTV, американський президент зустрінеться з главами Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Польщі та Румунії.
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Крім того, будуть присутні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель.
Мінфін запропонує весь спектр військових облігацій
Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок, 19 квітня, вперше запропонує покупцям весь спектр військових облігацій – як гривневі, так і валютні — в доларах і євро.
Міністерство проводить аукціони з продажу військових ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня. За результатами семи попередніх аукціонів до бюджету вдалося залучити понад 41 мільярд гривень.
"Кошти від облігацій, залучені в Державний бюджет Україн, використовуються для безперебійного забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальних та оборонних", — зазначили у Мінфіні.
Варто зазначити, що військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 19 квітня
Станом на 19 квітня "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.
У вівторок залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Покровська, Харкова, Запоріжжя. Поїзди курсуватимуть за такими маршрутами:
- 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
- 06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пас.
- 11:30 — 209/210 Харків-Пас. — Івано-Франківськ;
- 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
- 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1.
В "Укрзалізниці" наголосили, що час відправлення евакуаційних потягів може змінюватися.
В Україні — останній день реєстрації на мультипредметне тестування для охочих вступати до бакалаврату
Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) нагадує, що 19 квітня – останній день реєстрації на національне мультипредметне тестування для охочих вступати до бакалаврату.
"Під час формування реєстраційної картки якнайуважніше поставтеся до заповнення таких її полів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності), номер паспортного документа, номер мобільного телефону. Ці дані є важливими не лише для участі в тестуваннях, а й для подання вами документів для вступу", — йдеться у повідомленні УЦОЯО.
Зазначається, що якщо абітурієнти реєструвалися раніше для участі у ЗНО, то вони є потенційними учасниками вступних іспитів до закладів вищої освіти.
"Однієї реєстраційної картки достатньо для потрапляння до бази даних про потенційних учасників мультипредметного тестування. Будь ласка, не створюйте дублі цих карток і не надсилайте свої документи до регіональних центрів оцінювання якості освіти повторно", — закликають у відомстві.
Найближчим часом абітурієнтів поінформують, як дізнатися номер і PIN-код для входу на інформаційну сторінку з актуальною інформацією.
У Рівному завершується опалювальний сезон
19 квітня у Рівному вимкнуть опалення. Про це у відеозверненні 18 квітня повідомив міський голова Олександр Третяк.
"Сьогодні (18 квітня — ред.) підписую рішення про зупинку опалювального сезону. Вже завтра опалення буде призупинене", — сказав Третяк.
Мер міста також повідомив, що із завершенням цього сезону одразу починають підготовку до наступного.
"Після свята розпочинаємо підготовку до гідравлічних випробувань по тепломережі. Готуємось до закупівлі газу на наступний опалювальний сезон", – додав мер Рівного.