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Ембарго на російське золото, евакуація з гарячих точок та інші важливі події 26 червня

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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26 червня, 05:57
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У баварському замку в Баварії збираються лідери "Великої сімки", а "Укрзалізниця" продовжує евакуювати населення
Саміт триватиме з 26 червня до вівторка 28 червня, а "Укрзалізниця" опублікувала новий графік поїзда. Колаж "Сьогодні"
Саміт триватиме з 26 червня до вівторка 28 червня, а "Укрзалізниця" опублікувала новий графік поїзда. Колаж "Сьогодні"

Лідери країн "Групи семи" попередньо погодили запровадити ембарго на російське золото. Крім того, Швейцарія може почати надавати консульські послуги Росії та Україні.

Лідери Групи семи погодили ембарго на російське золото

Лідери країн "Групи семи" попередньо погодили ввести ембарго на російське золото 48-й саміт лідерів країн G7 пройде в баварському замку Ельмау в Німеччині. Він триватиме від неділі 26 червня до вівторка 28 червня.

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Окрім лідерів США, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Японії та Італії, на саміті візьмуть участь президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Шарль Мішель. На саміті також виступить президент Володимир Зеленський.

Казначейство США має оголосити офіційне рішення американського уряду щодо ембарго 28 червня.

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг

Сьогодні, 26 червня, вирушить один евакуаційний поїзд.

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Евакуаційний поїзд на 26 червня:

  • •16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Швейцарія може почати надавати консульські послуги Росії та Україні

Швейцарія може почати надавати консульські послуги Росії та Україні. Про це заявив президент Швейцарії Іньяціо Кассіс.

За словами Кассіса, про таку послугу Швейцарію попросила Україна – надати консульську допомогу своїм громадянам, які зараз живуть у Росії. І зараз, каже він, переговори у відповідь тривають з москвою.

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За такою ж схемою – за відсутності дипломатичних відносин після війни 2008 року – Швейцарія допомагає громадянам Грузії у Росії та росіянам у Грузії. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а у посольстві у Москві – відділ грузинських інтересів.

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