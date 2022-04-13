Єрмак про погрози РФ випустити ракети по Києву: "Росія відповість за всі злочини"

Керівник Офісу президента вважає, що Росія вміє воювати лише із мирним населенням

Ермак прокомментировал угрозы РФ о очередном ракетном ударе / Фото: Колаж: Сьогодні

За свої військові злочини на території України Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом. Про це у своєму telegram-каналі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, Росія вкотре почала загрожувати, що випустить ракети по Києву, але військові готові до будь-яких сценаріїв.

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"Росія своїми провокаціями "готовить привід для чергових загроз", і вже вони заговорили про ракетні удари по Києву. Ми готові до будь-яких сценаріїв, і жоден російський не спрацює. Кремль уже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти. За всі злочини Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому", – написав Єрмак.

Напередодні Міноборони РФ пригрозило завдати ударів по "центрам прийняття рішень", зокрема у Києві, у разі "диверсій" та завдання ударів українськими військами по об'єктах у Росії.

"Якщо такі випадки продовжаться, то ЗС РФ завдадуть ударів по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві", – йшлося у заяві.

Ситуація у Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що російські окупанти можуть ще раз спробувати захопити українську столицю. Також він зазначав, що повернення до столиці ще дуже небезпечне. Потрібно ще трохи почекати, доки небезпека ударів та вибухів пройде.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк запевняє, що Збройні сили України роблять все можливе, щоб не підпустити ворога до столиці. Тобто повторний напад не відкидає.