Єрмак розбрату. Відповідальна за Україну у Конгресі звинуватила Спартц у підігруванні Путіну

Марсі Каптур вступилася за команду президента Зеленського

В Конгресі США виникли суперечки через Андрія Єрмака / Фото: Колаж: Сьогодні

Співголова групи на підтримку України в Конгресі США Марсі Каптур розкритикувала свою колегу Вікторію Спартц у необачній допомозі президенту Росії Володимиру Путіну. Спарц просила президента США Джо Байдена надати пояснення щодо безпечності переговорів з главою ОП Андрієм Єрмаком.

Про це повідомляє Європейська правда, яка ознайомилась з заявою Каптур.

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Марсі Каптур підтримала президента Володимира Зеленського та наголосила на тому, що Конгрес США на чолі з групою підтримки України переважною більшістю членів з обох партій ініціював підтримку України в її героїчних зусиллях захистити батьківщину та припинити жорстоку війну Росії.

"Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності та розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, у той час як Україна бореться за своє виживання", – заявила Каптур, маючи на увазі публічну позицію Вікторію Спартц.

Каптур наголосила, що рівень та масштаби співпраці США з офісом президента Зеленського "не дають підстав сумніватися у лояльності будь-якого чиновника" і звинуватила Спартц у грі на руку Путіну.

"Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну та його пропагандистам. Сполучені Штати віддані перемозі України, і український народ не має більшого друга, ніж Сполучені Штати", – запевнила Каптур.

Вона додала, що США як союзники продовжать працювати пліч-о-пліч з президентом Зеленським і його офісом, щоб покласти край війні.

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Як відомо, батьки Марсі Каптур були з України, і вона, так само як і Вікторія Спартц, українського походження.

Лист Спартц може завадити постачанню зброї

Що написала конгресвумен Байдену, достеменно невідомо. Найважливіший фрагмент її листа до президента США засекречений.

З незасекреченого фрагмента слідує, що, посилаючись на дані розвідки, Спартц просить Байдена надати Конгресу інформацію про російські зв'язки голови ОП Андрія Єрмака. Мотивує своє прохання Спартц тим, що Америка бере участь в українському конфлікті – надає зброю, техніку та фінансову допомогу Україні.

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Окремо Спартц відзначає високий рівень довіри між Андрієм Єрмаком та радником з питань нацбезпеки Джейком Салліваном.

Лист викликав гнів МЗС України. Представник відомства Олег Ніколенко заявив, що це "неприхована спроба повернути в американську політику наративи російської пропаганди про зв'язки керівництва України з Росією".

"Членкиня Конгресу має також припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України. Українська сторона максимально відкрито взаємодіє з американськими партнерами, надаючи вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій і розраховують у Кремлі", – написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше сайт "Сьогодні" пояснював, чим відома Вікторія Спартц, яка наїхала на Єрмака.

Також повідомлялося, що у Пентагоні зараз розглядають шляхи надання військової допомоги Україні найближчими роками. Співпраця планується довгою, кажуть у Вашингтоні.