Єрмак: Україна отримає від США та Великої Британії більше зброї

Вже відомо про поставку Україні різного озброєння

Глава Офісу президента зазначив, що в Україну приїде нове озброєння від західних союзників. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна отримуватиме більше зброї від союзників, зокрема від Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Допомога від союзників

За його словами, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вже повідомив про поставку Україні бронетехніки, оснащеної пусковими установками для зенітних ракет – Stormer.

Водночас Міноборони США поставить Україні зенітні комплекси Stinger, ПТРК Javelin та інше обладнання.

Озброєння з усього світу

19 квітня стало відомо, що влада Румунії готується передати ЗСУ партію летальної зброї з резервів Міноборони своєї країни.

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18 квітня парламент Італії ухвалив практично одноголосно рішення про відправку зброї Україні.

Днем раніше було заявлено, що в Україну "почали прибувати" вантажі з останнього пакету допомоги адміністрації президента США Джо Байден нашій країні.

Тижнем раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян всього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про те, що необхідно Україні, щоб зупинити війну. У тому числі Київ попросив зброю.

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Нагадаємо, британська влада направить Україні 20 самохідних артилерійських установок AS-90 та 45 тис. снарядів до них.

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