Є нюанс. Коли почне діяти указ Зеленського про продовження воєнного стану

Згідно з документом, воєнний стан хочуть продовжити на 90 днів

Володимир Зеленський хоче продовжити воєнний стан в Україні на 90 днів. Фото: колаж "Сьогодні"

Указ президента України Володимира Зеленського про продовження воєнного стану відправили до Верховної Ради. За продовження має проголосувати саме Рада. І тоді військовий стан діятиме до 23 серпня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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"Бачу, як в Мережі розповсюджується інформація, що воєнній стан продовжений ще на 90 днів. Справа в тому, що президент подав у Верховну Раду відповідній указ, така процедура. Документ опублікований на сайті Ради, але це не означає, що він набув чинності", – заявив депутат.

Він додав, що за продовження дії воєнного стану обов'язково має проголосувати Рада. Засідання ще не відбулося, тому воєнний стан поки що офіційно не продовжено.

Зазначимо, що те ж саме стосується і указу президента про продовження загальної мобілізації в Україні.

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Указ Володимира Зеленського

Що було раніше?

В Україні продовжили воєнний стан. Цього разу на 90 днів. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

"Володимир Зеленський підписав указ про продовження воєнного стану на 90 днів – з 24 травня до 23 серпня", – йдеться у заяві.

Загальну мобілізацію в Україні також продовжили. Президент підписав відповідний указ на 90 днів. Так само, як і воєнний стан.

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