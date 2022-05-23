То була спецоперація! Держприкордонслужба пояснила, звідки плутанина з автором фрази про російський корабель

Лайка по радіо з окупантами могла коштувати життя прикордоннику

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Стали відомі нові несподівані подробиці про легендарну фразу "Російський військовий корабель, йди на....й". Як відомо, вважалося, що автор цієї фрази – військовослужбовець ЗСУ Роман Грибов. Але 23 травня виявилося, що належить вона зовсім іншій людині . Ми дізналися у Держпрогранслужбі, звідки плутанина.

Автора приховували навмисно

Як підтвердив "Сьогодні" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, справжній автор фрази — прикордонник, який донедавна був у полоні та вже звільнений.

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"Все це, після того, як інформація з'явилася в ЗМІ, була операцією прикриття. Ані Держприкордонслужба, ані ЗСУ ніколи офіційно не спростовували і не підтверджували авторство фрази", – сказав він.

За словами Демченка, хто знає специфіку острова, розуміє, що канал радіозв'язку був лише у прикордонників. І лише вони могли це зробити.

Справжнього автора фрази приховували навмисно. Якби росіяни дізналися, що в них у полоні автор фрази, що стала мемом, над його життям одразу нависла б загроза.

"У мене є інформація, що саме прикордонників ретельно допитували щодо цієї фрази. Сам файл також був записаний прикордонниками в іншому прикордонному підрозділі на материковій частині України. Там наші військовослужбовці записували всі загрози та фрази, які лунають в ефірі. Робили це для фіксації агресії росіян. Ім'я прикордонника, автора фрази, ми зможемо назвати, коли це буде дозволено з погляду безпеки", – сказав Демченко.

Він уточнив, що аудіофайл був поширений також Держприкордонслужбою.

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