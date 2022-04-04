Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Евакуація потягами, траур за загиблими українцями у Молдові та інші важливі події 4 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 квітня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні продовжується евакуація населення з гарячих точок, а у Молдові 4 квітня оголошено траур за загиблими на війні в нашій країні
Важливі події 4 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 4 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 4 квітня, в Україні продовжиться евакуація населення з гарячих точок залізничим транспортом. Також сьогодні у Молдові оголосили траур за тими, хто загинув в нашій країні через війну, яку розпочала РФ.

"Укрзалізниця" евакуює людей з гарячих точок

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 4 квітня.

Реклама

Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Краматорськ:

  • 13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів;
  • 16:00 – №276/275 Краматорськ — Львів.

Інші:

Реклама
  • 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;
  • 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

У Молдові 4 квітня оголосили днем жалоби за загиблими в Україні на війні

У Молдові 4 квітня згадуватимуть українців, які загинули внаслідок агресії Російської Федерації проти України. Про це оголосила президентка країни Майя Санду.

Вона заявила, що її, як і весь світ, шокували звірства окупантів у Бучі. Молдова засуджує злочини проти людяності.

"Ми разом з усім світом шоковані різаниною в місті Буча під Києвом. Молдова рішуче засуджує ці злочини проти людяності, так само, як засуджує незаконну і неспровоковану війну, розпочату РФ проти України. 4 квітня 2022 року, оголошуємо національним днем жалоби в пам'ять про безневинно загублені життя в Україні за останні 39 днів", — написала президентка у Facebook.

РФ через свої звірства у Бучі сама скликає Радбез ООН

Росія скликає 4 квітня засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити звірства своєї армії на окупованих територіях Київської області.

Реклама

"Росія запросила засідання РБ ООН на понеділок у зв'язку "з кричущою провокацією українських радикалів у Бучі", — повідомляють прокремлівські ЗМІ.

Варто зазначити, що російські відомства уже цинічно заявили, що за час присутності їхніх військ у передмісті Києва не помер жоден цивільний. Крім того, пропагандисти вже встигли назвати шокуючі кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня постановою.

"Укрпошта" відновлює приймання посилок в Сумах

У Сумській міській раді повідомили, що з 4 квітня "Укрпошта" відновить приймання посилок у Сумах.

"З 4 квітня ми починаємо приймати посилки у трьох відділеннях для відправки Україною і за кордон: 40003 Привокзальна 5, 40030 вул. Набережна р. Стрілка і 40035 вул. Івана Сірка, 7/2", — повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

4 квітня сполучення Чернігова з Києвом буде відновлено

З 10:00 4 квітня відновиться сполучення Чернігова з Києвом. Раніше його було припинено через те, що російські окупанти зруйнували міст через річку Десну. Це унеможливлювало звичний рух транспорту.

Проїзд буде здійснюватися трасою на Гончарівське (або старий київський шлях). Рух буде здійснюватись в обидва боки.

"Рух буде здійснюватись в обидва боки. Але очікуємо, що можливі затримки із рухом, місцями доведеться чекати у черзі", — повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За словами Чауса, діятиме обмеження по вазі — до 5 тонн. Вантажі більшої ваги пропускати не будуть.

"Звертаємо увагу всіх жителів Чернігова і тих, хто хоче повернутись у місто: це не повноцінний шлях (як наша київська траса). Просимо у перші дні утриматись від масового руху автівками. Адже це завадить доставці у місто очікуваної допомоги та важливих вантажів", — наголосив голова ОВА.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 3 квітня
1
Особовий склад 18000
Особовий склад
2
Літаки 143
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 644
Танки
5
ББМ 1830
ББМ
6
Артилерія 325
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 105
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 89
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1249
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Ігор Карчевський - викладач Острозької академії, полковник запасу. В перші дні війни пішов на фронт. Кандидат психологічних наук, викладач, якого дуже поважали і цінували тисячі студентів, загинув під час бою під Києвом, проявивши неймовірну мужність в боротьбі за рідну країну.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Лев Улесов - найвідоміший хлопець-модель з України, а тепер - бойовий медик-доброволець. Нещодавно 21-річний юнак ходив подіумом на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste, Givenchy. А зараз - на фронті, бо має медичну підготовку і прагне захищати Україну. "Я тут, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу допомогу та вивозити за межі передової”.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
27,04
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
25,37
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

46025.18

Binance Coin (BNB)

445.28

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

126.55

Theta (THETA)

3.94

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.33

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

Завтра

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

Завтра

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти