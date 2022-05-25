Евакуація українців та наближення дефолту РФ — ці та інші події 25 травня

"Укрзалізниця" евакуйовуватиме людей потягом, а Мінфін США не дозволив обслуговувати зовнішній борг РФ

Важливі події 25 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середу, 25 травня, "Укрзалізниця" продовжить евакуацію українців. Крім того, відсьогодні Мінфін США зупинить дію генеральної ліцензії, яка тимчасово дозволяла Росії проводити виплати для обслуговування свого зовнішнього боргу в доларах в умовах санкцій.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 25 травня. Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

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Розклад евакуаційних поїздів на 25 травня:

16:30 — 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів.

Час відправлення може змінюватися.

Мінфін США не дозволив обслуговувати зовнішній борг РФ

Міністерство фінансів США оголосило, що не продовжуватиме дію генеральної ліцензії, яка тимчасово дозволяла Росії проводити виплати для обслуговування свого зовнішнього боргу в доларах в умовах санкцій. Про це повідомили на сайті американського Мінфіну.

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Зазначається, що ця вимога набуває чинності 25 травня.

"Офіс контролю за іноземними активами не поновлюватиме положення Генеральної ліцензії 9C, виданої відповідно до Положень про санкції через зловмисну іноземну діяльність Росії... яка завершує свою дію 25 травня 2022 року о 00:01 за східним часом (о 7:01 ранку за Києвом)", — зауважили в Мінфіні.

Цей крок суттєво ускладнить умови для російської економіки, яка потерпає під тиском західних санкцій та замороження активів, розміщених в іноземних банках, й збільшить можливість оголошення Росією дефолту.

Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан через війну в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про введення в Угорщині надзвичайного стану через війну в Україні. Під час свого відеозвернення на Facebook Орбан заявив, що "влада, яка нині прийняла присягу, негайно приступила до роботи. Ми не втрачали ні хвилини, тому що по сусідству йде війна. Війна, кінця якій ніхто не бачить".

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"Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна і санкції в Брюсселі призвели до величезного економічного потрясіння і різкого зростання цін", – сказав угорський прем'єр.

На думку Орбана, надзвичайний стан, як і той, який ввели під час пандемії коронавірусу, дозволить владі негайно відреагувати і захистити державу та угорські родини всіма можливими засобами.

Надзвичайний стан вводиться з 25 травня.

В Одесі та області скорочують комендантську годину

З 25 травня в Одесі та області буде змінено час комендантської години. Тепер вона діятиме з 23:00 до 05:00. У міськраді нагадали про заборону перебування людей у зазначений проміжок часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Крім цього, у Волинській області теж змінюють комендантську годину. З 25 травня вона триватиме з 23:00 до 05:00. За численними зверненнями відповідне рішення прийняли під час засідання Ради оборони області, повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.