Евакуація українців, нові санкції проти РФ та інші важливі події 6 квітня

У середу, 6 квітня, в Україні продовжиться евакуація українців з гарячих точок. Люди зможуть поїхати у безпечні населені пункти потягами. Крім того, США уже сьогодні повинні оголосити нові санкції проти Російської Федерації.

В Україні триває евакуація населення з гарячих точок. "Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 6 квітня.

Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Краматорськ:

13:00 — 274/273 Краматорськ — Львів;

16:00 — 276/275 Краматорськ — Львів;

17:00 — 278/277 Краматорськ — Львів.



Інші:

13:00 — 236/235 Покровськ — Чернівці;

14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;

16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро (квитки у продажу);

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

США оголосять нові санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки, Європейський Союз та країни Великої сімки оголосять нові санкції проти Російської Федерації у середу, 6 квітня.

За словами президента США, масштабний пакет потягне за собою значні витрати для Росії та змусить її далі йти шляхом економічної, фінансової та технологічної ізоляції. Зокрема, обмеження передбачатимуть повну заборону на нові інвестиції у РФ. Також санкції стосуватимуться фінансових установ та державних підприємств країни-агресора. Крім цього, обмеження запровадять проти російських посадових осіб та членів їхніх сімей.

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"Ці заходи призведуть до деградації ключових інструментів російської державної влади, завдадуть Росії гострої та негайної економічної шкоди та притягнуть до відповідальності російську клептократію, яка фінансує та підтримує війну Путіна", — зазначили в адміністрації президента США.

У Байдена додали, що вони забезпечать повну відповідальність Росії за скоєні воєнні злочини на території України.

"Ми вже дійшли висновку, що Росія вчинила військові злочини в Україні, і інформація з Бучі, схоже, є ще одним доказом військових злочинів. І, як сказав президент, ми будемо працювати зі світом, щоб забезпечити повну відповідальність за ці злочини. Одним із цих інструментів є санкції, і ми інтенсивно працюємо з нашими європейськими союзниками над подальшими санкціями", — йдеться у повідомленні.

Графік руху поїздів у Київському метрополітені

Київський метрополітен опублікував графік руху потягів з 6 квітня. Вони курсуватимуть з 07:30 до 19:00 із середнім інтервалом — одна година.

Потяги курсуватимуть:

Червона лінія: від станції "Шулявська" до "Театральної".

Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до "Теремків".

Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до "Червоного хутора".

Також запрацюють пересадочні вузли "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту", "Золоті ворота" і "Театральна".

Варто зазначити, що потяги не робитимуть зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Кловська". Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

У Полтаві завершується опалювальний сезон

Через підвищення середньодобової температури сьогодні у Полтаві завершується опалювальний сезон. Відповідне рішення погоджене з керівництвом області та міста.

"Питання про продовження опалювального періоду у лікарнях, школах, дитячих садочках та інших соціально значущих об’єктах буде узгоджуватись окремо з керівництвом цих закладів", — йдеться в повідомленні Полтаватеплоенерго.

Тепло в оселях можуть відновити у разі погіршення погодних умов і значного зниження температури.

У Житомирі дозволили продаж алкоголю

З 6 квітня в Житомирі дозволено продаж пива, вина, шампанського та слабоалкогольних напоїв.