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СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Евакуація українців, продаж марок про російський корабель, виступ Байдена та інші важливі події 21 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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21 квітня, 06:00
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"Укрзалізниця" продовжує евакуйовувати українців, марки про російський корабель можна замовити через інтернет, а Байден готується виступити із заявою щодо України
Важливі події 21 квітня/Фото: "Укрзалізниця", REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"
Важливі події 21 квітня/Фото: "Укрзалізниця", REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

У четвер, 21 квітня, в Україні продовжиться евакуація населення потягами. Люди зможуть виїхати з гарячих точок. Крім того, від сьогодні марки про російський корабель можна купити в інтернет-магазині "Укрпошти".

"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 21 квітня

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. У четвер, 21 квітня, вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.

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Сьогодні залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Запоріжжя, Покровська, Харкова. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:

  • 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
  • 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
  • 06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пас.
  • 11:30 — 209/210 Харків-Пас. — Івано-Франківськ.

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.

Марку про російський корабель можна буде придбати в інтернет-магазині "Укрпошти"

З 21 квітня поштову марку про російський воєнний корабель можна буде придбати в інтернет-магазині "Укрпошти".

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"Щоб все було чесно і прозоро, 100 000 марок будуть виділені на інтернет-магазин. І починаючи з четверга, в нашому інтернет-магазині зможуть придбати марки (2 листи на 1 замовлення) ті, хто раніше зробив замовлення в перші дні, а з п’ятниці — будь-який клієнт в Україні чи за її межами", — пояснив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він зазначив, що таким чином ще понад 8300 клієнтів зможуть отримати марки.

Решту тиражу використають для офіційних делегацій, музейних фондів, розповсюдять за філателістичними абонементами. Крім того, кожен працівник "Укрпошти" зможе отримати 1 марку.

За словами Смілянського, додатковий тираж марок про корабель не передбачений. Однак буде продовження цієї серії про війну.

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Байден виступить із заявою щодо ситуації в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступить з новою заявою з приводу ситуації навколо Росії та України. Виступ анонсували у Білому домі.

Зазначається, що Байден виступить із промовою у Вашингтоні вранці у четвер, 21 квітня, (16.45 за Києвом).

"Президент надасть оновлену інформацію про Росію та Україну", — наголосили у Білому домі.

У Києві — зміни в роботі метрополітену

З четверга, 21 квітня, у Києві відновлюється рух потягів метро до станції "Лісова". Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин.

Рух поїздів здійснюватиметься:

  • Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";
  • Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
  • Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" — "Театральна"; "Площа Льва Толстого" — "Палац спорту".

Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та "Кловська".

Полтавська область змінює комендантську годину

21 квітня у Полтавській області змінюється комендантська година. Тепер вона триватиме з 22:00 до 5:00.

"Скорочуємо час комендантської години. Із завтрашнього дня, 21 квітня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 22:00 до 05:00", — повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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