Фейгін розповів, що буде у РФ після війни в Україні

Москві недостатньо для демонстрації перемоги виключно захоплення Лисичанська чи Сєвєродонецька

Марк Фейгін дав новий прогноз для російського уряду Фото: колаж "Сьогодні"

Російський опозиціонер Марк Фейгін передбачив війну у Росії. За його словами, це станеться внаслідок поразки Кремля в Україні.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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Кінець Росії

Для верхівки Кремля відступити чи програти – як мінімум, політична смерть. А як максимум – відхід військ РФ з України призведе до війни у самій Росії, заявив Фейгін:

"Коли вони розпочинали, то не змогли оцінити ці ризики. Москві недостатньо для демонстрації перемоги виключно захоплення Лисичанська чи Сєвєродонецька".

Франція та Німеччина ведуть свою гру

Також Фейгін зазначив, що європейські симпатики на кшталт Еммануеля Макрона "здадуть" Путіна за першої нагоди. Саме тому Франція опублікувала у ЗМІ розшифровку телефонної розмови Макрона з Путіним напередодні війни, 20 лютого, в якій господар Кремля впевнений у швидкій перемозі над Україною:

"Я розумію, чому французька сторона продемонструвала цю розмову. Їм треба було показати: "Ви бачите з ким ми маємо справу?"

Раніше ми розповідали, що у Мережі ширяться різні думки, чутки та теорії про те, на що справді хворіє диктатор і за сумісництвом президент Росії Володимир Путін – і чи хворіє взагалі. Одна з версій – у нього рак гортані останньої стадії. Про це повідомив політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін.

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Крім того, Марк Фейгін розповів, що Париж, Рим та Берлін уклали угоду щодо президента України Володимира Зеленського. Вони хочуть шляхом шантажу вимагати від глави держави, щоб він пішов на мирні переговори. Так, це можна назвати важелем тиску.