Філатов розповів, кому варто евакуюватись із Дніпра

За словами мера, місту може загрожувати небезпека, тому влада Дніпра радить місцевим жителям їхати разом з переселенцями

Філатов закликав жінок та дітей їхати з Дніпра / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Дніпра Борис Філатов рекомендував евакуюватися чотирьом категоріям населення, а тим, хто вже покинув місто, поки що не повертатиметься.

Про це Борис Філатов заявив під час брифінгу.

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Кому варто покинути місто:

жінкам;

дітям;

людям похилого віку;

людям, які не залучені на промислових підприємствах та в критичній інфраструктурі.

На словами мера міста, ситуація на Донбасі загострюється. Наразі триває евакуація мешканців з Луганської та Донецької областей.

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"Багато людей зараз рухаються через наш обласний центр. Нам дуже допомагає, що запущено прямий евакуаційний поїзд із Покровська. Однак багато людей їде приватним транспортом та автобусами. Рекомендую їм рухатися далі у бік Західної України, де в будь-якому разі безпечно", – повідомив Філатов.

Мер додав, що в Дніпрі комунальні підприємства та лікарні працюють у штатному режимі, у місті є запас ліків на кілька місяців. Крім того, незабаром привезуть партію медикаментів з Ізраїлю.

Українців евакуюють з Донбасу потягами

"Укрзалізниця" 7 квітня продовжила евакуацію людей із зони бойових дій, і з небезпечних районів Донбасу також. Час відправлення може змінюватись.

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