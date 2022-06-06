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Флот окупантів відкинули від берегів України, РФ змінює тактику на морі – ВМС

Павло Заяць Павло Заяць
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6 червня, 16:39
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ЧФ РФ зазнав втрат, проте загроза ракетних ударів та висадки десанту залишається
Кораблі ЧФ РФ обстрілюють наземні об'єкти протикорабельними ракетами
Кораблі ЧФ РФ обстрілюють наземні об'єкти протикорабельними ракетами / Фото: Колаж: Сьогодні

У результаті активних дій ЗСУ з ураження морських сил противника, корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ було відкинуто від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.

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Намагаючись відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря, противник був змушений змінити тактику:

  • розгорнув в Криму та у Херсонській області берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон";
  • перекидає додаткові сили на острів Зміїний.

"Залишається загроза нанесення ракетних ударів з морського напрямку. З початку вторгнення ворожі кораблі та підводні човни здійснили пуски більше 300 крилатих ракет по українській території. Наразі інтенсивність ударів крилатими ракетами "Калібр" знизилась, водночас противник почав бити по наземних об'єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких ураження бойових кораблів та суден. Імовірно, це свідчить про те, що РФ використала значний обсяг сучасної ракетної зброї, та змушена застосовувати застарілі типи ракет, запасів якої достатньо для нанесення ударів по нашій території", – йдеться в повідомленні.

Угруповання орієнтовно із 30-ти кораблів та підводних човнів продовжують блокаду цивільного судноплавства. З початку повномасштабного вторгнення флот противника здійснив ураження 9 цивільних суден, одне з яких затонуло. Нажаль, два цивільних моряка загинули.

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Наразі в акваторії Чорного моря перебуває до 12 великих десантних кораблів, проте більше третини з них знаходяться в ремонті.

Після знищення силами ВМС України 3 десантних катерів типу "Раптор" та десантного катера типу "Серна", угруповання противника налічує до 15 десантних катерів різного типу.

Обстановка в північно-західній частині Чорного моря залишається складною.

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"Ми позбавили Чорноморський флот РФ повного контролю над північно-західною частиною Чорного моря, яка перетворилась на "сіру зону". Разом з тим, противник перейняв нашу тактику, та намагається повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування. Зберігається ризик висадки тактичного десанту та диверсійно-розвідувальних груп на одеське узбережжя, особливо в сприятливих погодних умовах літньої пори", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що міноборони РФ "імітує організацію так званих гуманітарних коридорів начебто для виведення цивільних іноземних суден з українських портів".

"Намагання зіграти на гуманності, насправді може бути нічим іншим як можливістю ворожим кораблям наблизитися до нашого узбережжя під прикриттям цивільних суден", – пояснили у ВМС.

Озвучені загальні бойові втрати окупантів в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з 24.02 до 06.06 склали:

  • особового складу – близько 31 250 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків – 1386 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3400 (+8) одиниць;
  • артилерійських систем – 690 (+4) одиниць;
  • РСЗВ – 207 (+0) одиниць;
  • засобів ППО – 96 (+1) одиниць;
  • літаків – 211 (+1) одиниць;
  • вертольотів – 176 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 551 (+3);
  • крилатих ракет – 125 (+3);
  • кораблів/катерів – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2395 (+35) одиниць;
  • спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 червня: на білоруському кордоні продовжують розташовуватися російські війська, обстріл триває по всій лінії фронту, ворог намагається захопити Святогірськ і продовжує атаки у Сєвєродонецьку, авіація РФ цілить по цивільних об'єктах на Донбасі.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 6 червня: ще 100 солдатів РФ знищено за добу, а також 1 літак і 1 вертоліт, 5 танків та 8 БМП.

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1
Особовий склад 31250
Особовий склад
2
Танки 1386
Танки
3
ББМ 3340
ББМ
4
Артилерія 690
Артилерія
5
Засоби ППО 96
Засоби ППО
6
РСЗВ 207
РСЗВ
7
Літаки 211
Літаки
8
Гелікоптери 176
Гелікоптери
9
БПЛА 551
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2395
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