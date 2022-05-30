Французький міністр на власні очі побачила пошматовану Бучу

Катрін Колона перебуває з візитом в Україні

Катрін Колонна в Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна завітала до Бучі Київської області, яка весь березень була під звірячою окупацією російських військових. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Бучу", — йдеться у повідомленні.

У Київській ОВА нагадали, що Буча є символом злочинів російської армії проти людяності. У повідомленні наголошується, що світ не повинен забути закатованих мирних жителів, численних випадків руйнувань житлової інфраструктури та мародерства росіян.

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Фото: Київська ОВА



Фото: Київська ОВА



Фото: Київська ОВА

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Фото: Київська ОВА

Таємний візит

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна 30 травня прибула з візитом до Києва. Про це вона повідомила лише після свого приїзду, наперед візит не анонсувався. Міністр прибула до України поїздом.

Колона планує зустрітися сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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Як відомо, глава МЗС Франції підтримала нафтове ембарго для РФ. Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками першої телефонної розмови з Катрін Колонною, підтримка України з боку Франції є непохитною.

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