Гарантії безпеки Заходу можуть означати прийняття України в НАТО – Аваков

Ексглава МВС не виключає можливості вступу України до складу Північноатлантичного альянсу

Аваков не відкидає повного вступу нашої країни до НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Надання Заходом Україні гарантій безпеки підписання мирного договору з Росією може означати прийняття України в НАТО. Таку думку висловив ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю телеведучій Наташі Влащенко на YouТube-каналі Україна 24.

Як зазначив колишній глава МВС, про які саме гарантії безпеки намагається домовитися керівництво України із західними партнерами, знає лише президент Володимир Зеленський, але можна припустити можливий ряд механізмів.

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"Починаючи від того, що Україні буде надано можливість самостійно захиститися у відповідь на будь-який удар, і закінчуючи захисним дружнім вогнем, і найбільше – це 5-та стаття натовського договору, коли на напад на будь-яку країну – члена НАТО є відповідь від усіх членів НАТО агресору", – сказав Аваков.

Ексміністр також додав, що надання таких гарантій безпеки може означати не формальний, але фактичний вступ України в НАТО. Крім того, Аваков не відкидає і повного вступу нашої країни до складу Північноатлантичного альянсу.

"Не треба виключати повністю філософію нашого вступу в НАТО. Так, зараз це здається дещо неможливим, складним. Але ще два місяці тому було складним і неможливим те, що стало можливим сьогодні. Тому світ змінюється, усвідомлення того, що відбувається, змінюється, зокрема у західних політиків і західного народу. Давайте ми поставимо максимум – бути членом НАТО і бути захищеними натовською зброєю та договором, та інші методи, мінімальніші. Зокрема, не вступаючи в НАТО, бути захищеними як треба, отримати доступ до зброї та страховку щодо цього", – сказав Аваков.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", раніше Арсен Аваков заявив, що спецслужби знають, у якому бункері сидить Путін.

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Також Арсен Аваков розповів, коли Росія втратить перевагу у повітрі та на морі.