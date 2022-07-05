Гайдай розповів, як ЗСУ відбили штурм ворога у Білогорівці

Українські захисники дали відсіч військам РФ

Сергій Гайдай (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У Білогорівці Луганської області українські військові відбили штурм російських окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"У Білогорівці українські військові відбили штурмові дії противника.

Окупанти відійшли. Основні зусилля орків зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів", – написав він.

За словами голови Луганської ОВА, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти області.

"На нещодавно окупованих територіях росіяни встановлюють свої порядки, розповідають нісенітниці про відкриття шкіл з 1 вересня, швидке відновлення комунікацій. Це все брехня, те саме було в Маріуполі – всі бачили, як бігла вода зруйнованими будинками. Єдине, на що здатні рашисти – це тероризувати місцеве населення. орки вже шукають активістів та родини військових, в цьому допомагають колаборанти", – зазначив Гайдай.

Раніше ми повідомляли, що Гайдай розповів про бої за останній клаптик Луганщини.

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Також нагадаємо, Гайдай розповів про перебіг важких боїв у Сєвєродонецьку.