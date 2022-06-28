Гайдай розповів, як загарбники-садисти знищують Лисичанськ (відео)

Окупанти за допомогою обстрілів розкидають територією міста протипіхотні міни

Сергій Гайдай розповів про обстріли окупантами Лисичанська / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти б'ють по Лисичанську касетними боєприпасами. Із майже 100-тисячного населення у місті залишилося близько 15 тисяч осіб – без електрики, води, зв'язку, під постійними обстрілами. Останніми днями окупанти не дають можливості привезти до Лисичанська гуманітарну допомогу.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі проекту "FREEДОМ" на Youtube-каналі "Україна 24".

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За його словами, на сьогодні тривають постійні обстріли, але до спроби великого наступу ворог не вдається.

"Вчора був приліт "Урагану". Причому це касетний Ураган, прилетіла ракета, яка розкрилася на багато частин і потім ще завдавала вражаючої дії", – повідомив Гайдай.

Глава Луганської ОВА відзначив характер поранень від касетних боєприпасів – з 21 пораненого в Лисичанську 27 червня багатьом довелося ампутувати кінцівки.

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"Росія розкидає за допомогою обстрілів територією Лисичанська так звані "пелюстки". Це маленькі протипіхотні міни, наступивши на яку або спробувавши підняти... там не така велика ймовірність, що людина загине, але кінцівка відірве – руку, ногу, стопу. Проблема колосальна", – сказав він.

Гайдай розповів, що точно підрахувати руйнування у місті "вже просто нереально" – їздити та фіксувати окремі будинки чи навіть мікрорайон неможливо, бо це просто небезпечно для життя.

"Орієнтовно, десь до 15 тисяч мешканців залишається... Здебільшого залишаються люди, які не виявили бажання їхати. Силоміць ми їх вивозити не можемо... Вся інфраструктура – що з газом, що з водою, що з електрикою – розбита. Зрозуміло, що за таких умов навіть вивіз сміття – це нереально", – сказав глава ОВА.

Також Гайдай повідомив про проблеми з медичною допомогою та зв'язком:

"Що стосується медицини – запаси пального ми зробили для машин швидкої допомоги. Але проблема в тому, що якщо машина почне їхати містом – 100% порве колеса об уламки. Друге – зв'язку немає. Ми залишали "Старлінк" у лікарнях та ДСНС, але їх все одно одиниці... Був у поліції – будівлю розстріляли, "Старлінки" вийшли з ладу".

Водночас, за його словами, медикаментами місто забезпечене із запасом, анестезії "завезли разів у п'ять більше норми", тому лікарня може протриматися кілька місяців.

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Глава Луганської ОВА додав, що через постійні обстріли доріг до Лисичанська в місто вже два дні не доставляють гуманітарну допомогу.

Окупанти намагаються оточити ЗСУ в Лисичанську

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що російські військові спробують оточити ЗСУ в Лисичанську і заблокувати наземні лінії постачання на північний захід від міста.

ЗСУ намагатимуться зберігати свою оборону навколо Лисичанська та продовжать виснажувати російські війська, але можливо, що українські військові, ймовірно, навмисно відійдуть з Лисичанська, якщо окупанти загрожуватимуть українським опорним пунктам у цьому районі.

Армії РФ необхідно перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська, щоб повністю ізолювати Лисичанськ.