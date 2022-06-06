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Гайдай розповів про бої ЗСУ у Сєвєродонецьку – яка ситуація у місті

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 червня, 11:14
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Кількість обстрілів Сєвєродонецька та Лисичанська збільшилась у десятки разів
Сергій Гайдай розповів про обстановку у Сєвєродонецьку. Фото: колаж "Сьогодні"
Сергій Гайдай розповів про обстановку у Сєвєродонецьку. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України контролюють лише промзону Сєвєродонецька. Ситуація у місті дещо погіршилася. Бої дуже динамічні.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Telegram-канал "Сьогодні".

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За словами Гайдая, під час контрнаступу було відбито половину Сєвєродонецька, але зараз утримуються позиції у промзоні.

Кількість обстрілів Сєвєродонецька та Лисичанська збільшилась у десятки разів. Міста рівняють з землею.

Глава ОВА підкреслив, що у Луганській області у багатьох містах ситуацію можна порівняти з Маріуполем: у Щасті, Попасній, Рубіжному.

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ISW з'ясували ефективність контратак ЗСУ у Сєвєродонецьку

Контратаки ЗСУ у Сєвєродонецьку привертають туди більше уваги російських військових, що залишить вразливими їхні позиції на інших напрямках. За останні 48 годин українські захисники витіснили росіян на східну околицю міста завдяки успішним контратакам. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Українські контратаки у Сєвєродонецьку, ймовірно, змусять російських командирів відправити до цього району додаткові підрозділи та техніку, щоб зупинити успіхи України", – кажуть експерти.

За їхніми словами, увага російських військ до Луганської області залишатиме вразливі місця на інших напрямках бойових дій, зокрема у Харківській області та вздовж південної осі.

В Інституті зазначили: ЗСУ, ймовірно, прагнуть використати зосередження РФ у Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках.

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Крім того, експерти вважають, що здатність ЗСУ успішно контратакувати Сєвєродонецьк також свідчить про зниження бойової сили російських військ в Україні.

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