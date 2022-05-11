Гайдай розповів про другу "Чорнобаївку" в Луганській області

Голова ОВА описав ситуацію в регіоні

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Білогорівка на Луганщині стала для окупантів другою Чорнобаївкою. Там українські військові вкотре розбили супротивника, який намагається навести понтонну переправу Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай провідним Євгену Кисельову та Катерині Федотенко в ефірі проєкту FREEDOM на YouTube-каналі. "Україна 24".

"Тяжко у нас зараз, бо чітко ми вже відчуваємо, що ворог сильно активізувався. Кинули всі сили, щоб прорвати оборону Сєвєродонецька, і на околицях Рубіжного, і спробувати перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут у двох напрямках: з боку Камишевахи – Попасної та з боку Білогорівки, де вже вкотре наші військові розбомбили їхню понтонну переправу разом з технікою, разом із людьми. Там уже лежать десятки БТРів, танків. Це така наша локальна Чорнобаївка. Не залишають орки надії поставити понтонну переправу, і весь час ми її розбиваємо. У цьому плані, звісно, добре", — сказав він.

Водночас, за словами Гайдая, у регіоні дуже складна гуманітарна ситуація. Гуманітарної допомоги на складах залишилося замало, а привозити її складно. Він розповів, що росіяни обстріляли машину із Лисичанська. Водій вижив, але машину розбито.

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"Ворог пристрілявся, і за допомогою безпілотників коригує свій вогонь", — сказав він.

Крім того, є великі проблеми з мобільним зв'язком та електрикою, додав голова Луганської ОВА.

Ситуація в Україні