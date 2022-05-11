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Гайдай розповів про другу "Чорнобаївку" в Луганській області

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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11 травня, 23:38
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Голова ОВА описав ситуацію в регіоні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Білогорівка на Луганщині стала для окупантів другою Чорнобаївкою. Там українські військові вкотре розбили супротивника, який намагається навести понтонну переправу Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай провідним Євгену Кисельову та Катерині Федотенко в ефірі проєкту FREEDOM на YouTube-каналі. "Україна 24".

"Тяжко у нас зараз, бо чітко ми вже відчуваємо, що ворог сильно активізувався. Кинули всі сили, щоб прорвати оборону Сєвєродонецька, і на околицях Рубіжного, і спробувати перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут у двох напрямках: з боку Камишевахи – Попасної та з боку Білогорівки, де вже вкотре наші військові розбомбили їхню понтонну переправу разом з технікою, разом із людьми. Там уже лежать десятки БТРів, танків. Це така наша локальна Чорнобаївка. Не залишають орки надії поставити понтонну переправу, і весь час ми її розбиваємо. У цьому плані, звісно, добре", — сказав він.

Водночас, за словами Гайдая, у регіоні дуже складна гуманітарна ситуація. Гуманітарної допомоги на складах залишилося замало, а привозити її складно. Він розповів, що росіяни обстріляли машину із Лисичанська. Водій вижив, але машину розбито.

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"Ворог пристрілявся, і за допомогою безпілотників коригує свій вогонь", — сказав він.

Крім того, є великі проблеми з мобільним зв'язком та електрикою, додав голова Луганської ОВА.

Ситуація в Україні

  • На 77-му добу протистояння України російському військовому вторгненню противник продовжує спроби просунутися на Слобожанському та Донецькому напрямках. Найбільшу активність окупанти виявляють на Слобожанському та Донецькому напрямах.
  • У Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь". Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.
  • Ворог продовжує зазнавати втрат. Він дезорганізований та деморалізований. За наявною інформацією Генштабу, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил РФ, які воюють в Україні, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції".
  • Росія планує захопити Київ та створити нову "державну" освіту, включивши його до свого складу. Окупанти збираються інсценувати перевибори та поставити у владу проросійські політсили. Про це повідомив заступник начальника ГОУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

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