Окупанти не можуть захопити всю Луганську область, вони захлинаються – Гайдай

Українські захисники дають потужну відсіч армії РФ

Сергій Гайдай прозвітував щодо ситуації в області. Фото: колаж "Сьогодні"

РФ стягує війська поблизу Білогорівки та обстрілює навколишні населені пункти. Так, окупанти завдали чотири ракетні удари та сім артилерійських атак.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Вони до сьогодні живуть подумками про те, як на початку березня відхопили більшу частину області. Але то була аж ніяк не блискавична наступальна операція, а розбудова нашими військовими міцної лінії оборони. І як тільки Збройні сили України зробили надійні захисні укріплення, цей швидкий наступ добіг кінця. За чотири місяці росіяни просунулися на декілька кілометрів, обравши тактику суцільного знищення великих міст. Але вони все ще впевнені в своїх "героїчних" перемогах наприкінці лютого, живуть цим і не хочуть усвідомлювати реальність. А вона їх не дуже тішить. Як от учора, коли поблизу Золотарівки окупанти потрапили під нашу артилерію і вимушені були бігти з позицій. Напад на Верхньокамʼянське в них не вдався", – написав він.

Тобто всі їхні спроби просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки що захлинаються, завдяки українським захисникам, говорить Гайдай.

Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів, а швидко окупувати всю Луганщину все ще не в змозі.

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Раніше ми повідомляли, що Гайдай розповів про бої за останній клаптик Луганської області.

Також нагадаємо, Гайдай розповів, як ЗСУ відбили штурм ворога у Білогорівці.