Гайдай: військові РФ відкрили вогонь у Лисичанську та зірвали евакуацію

Під час "режиму тиші" російська армія відкрила вогонь по центру міста

Окупанти зірвали евакуацію / Колаж "Сьогодні"

Росіяни зірвали евакуацію з Лисичанська. Під час "режиму тиші" російська армія відкрила вогонь у центрі міста.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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Під час "режиму тиші" російська армія відкрила вогонь у центрі Лисичанська. Місцеві жителі вирішили залишитись у цей час у підвалах. Евакуацію було зірвано. Вдалося вивезти лише одну людину.

"Однак у безпечні місця змогли виїхати 42 сєверодончан, 11 рубіжан, 14 кремніян. Шість людей поїхали з Попасної", – йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли нафтозавод у Лисичанську

Російські військові обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод.

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"Ще вранці орки влупили по нафтовому підприємству, виникла пожежа в 5000 кв.м., гасіння триває й зараз. Це вже не перший обстріл цього заводу. Рашисти цілять у нього систематично, щоб виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу", – написав голова ОДА.

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