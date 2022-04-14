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ДБР затримало лідера ОПЗЖ у Маріуполі за співпрацю з РФ – це колишній чоловік Поклонської

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 квітня, 12:23
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Працівники ДБР знайшли Володимира Клименка на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя
Затримано колишнього чоловіка Наталії Поклонської. Фото: колаж "Сьогодні"
Затримано колишнього чоловіка Наталії Поклонської. Фото: колаж "Сьогодні"

Державне бюро розслідувань затримало керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради, який здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку Росії. Ним виявився Володимир Клименко – колишній чоловік "експрокурорки Криму" Наталії Поклонської, яка була однією з головних постатей під час анексії Криму РФ.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Подробиці затримання

Володимир Клименко пройшов "тернистий" шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції "Опозиційної платформи За життя".

Політик став рупором Кремля на сході – виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України.

Також зафіксовано, що напередодні військового вторгнення рф колаборант на своїй офіційній сторінці в Facebook написав заклик до повалення чинної української влади.

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"Тим самим він вчинив організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на підтримку держави-агресора, що підпадає під кримінальну відповідальність за ч. 6 ст. 111-1 КК України", – наголосили у ДБР.

Працівники ДБР знайшли Клименко на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність його до колабораційної діяльності. Наразі депутата передано Службі безпеки України.

Зрадницю Поклонську помітили на Херсонщині – на неї оголосили сафарі

"Експрокурор Криму" Наталія Поклонська помічена у Херсонській області. Вона їздить туди разом із російськими окупантами, які воюють проти українців. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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За словами нардепа, поки співучасники Поклонської зривають евакуацію в Сумах та Маріуполі, вона "ліпить із себе великого філантропа".

"Херсонська область, хочеш сафарі? За впіймання Наталії Поклонської мають братися саме українці! Якщо десь побачите, сміливо затримуйте. Про неї в Росії ніхто не похопиться. Інакше Поклонська сюди навіть не приїхала б. Сафарі оголошується відкритим", – написав Гончаренко.

Він додав, що Росії немає до неї діла, оскільки перед виїздом в Україну їй, мабуть, "наплели про гарантії безпеки".

"Але ж ви знаєте, що Росія своїх завжди кидає", – зазначив нардеп.

Поклонська та окупація Криму

  • До 2014 року Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю окупаційна влада півострова призначила її "прокурором Криму". Після російських виборів, які були 2016 року незаконно проведені на півострові, вона стала депутатом Державної думи РФ.
  • У 2018 році генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Поклонській інкримінують не лише державну зраду, а й воєнні злочини. Поклонська назвала такі звинувачення абсурдними. Причому вона впевнена, що її залякують.
  • 15 грудня 2021 року Інтерпол відмовився оголошувати у розшук Поклонську.
  • У жовтні 2021 року президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську послом в африканській Республіці Кабо-Верде. Однак у січні, через три місяці, стало відомо, що вона так і не вступила на посаду. За її словами, вона не розпочала роботу і не поїхала до африканської країни тому, що змінилися особисті обставини.

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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
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