Генсек ООН відвідає Україну після зустрічі з Путіним: дата

Антоніу Гутерріш планує провести переговори з президентами України та Росії

Антоніу Гутерріш планує зустрітися із Володимиром Зеленським після переговорів із Володимиром Путіним. / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Україну наступного тижня. Візит заплановано на четвер, 28 квітня. Це має статися після того, як генсек ООН зустрінеться у Москві з Володимиром Путіним.

Про плани Гутерріша повідомили у прес-службі ООН.

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Так, 28 квітня генсек ООН відвідає Україну, де проведе робочу зустріч із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та буде прийнятий Президентом Володимиром Зеленським 28 квітня.

Він також зустрінеться із співробітниками агенцій ООН, щоб обговорити розширення гуманітарної допомоги народу України.

Візит до Москви

Генеральний секретар ООН відвідає Російську Федерацію у вівторок, 26 квітня. Там він планує провести робочу зустріч та обід із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

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Також очікується, що у Гутерріша відбудеться особиста зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Генасамблея ООН призупинила участь РФ у Раді з прав людини

Генасамблея ООН 7 квітня призупинила участь Росії у Раді ООН з прав людини. За це проголосували 93 країни, проти – 24, ще 58 утрималися.

"Було призупинено право Росії на членство в Раді ООН з прав людини. Військовим злочинцям не місце в органах ООН, які займаються захистом прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН та обрали правильний бік історії", – написав міністр іноземних держав. справ Дмитро Кулеба у Twitter.

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