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Генштаб назвав найгарячіші точки на Донбасі за добу – зведення

Павло Заяць Павло Заяць
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26 травня, 07:42
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Ворог не припиняє спроб штурму, а також ракетних і авіаційних ударів по цивільних об'єктах
Генштаб назвав напрямки, де окупанти штурмують позиції ЗСУ
Генштаб назвав напрямки, де окупанти штурмують позиції ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти намагаються вести штурмові дії в Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Зокрема, на Донбасі українські військові відбили 10 атак ворога, знищивши чимало окупантів і військової техніки.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України, коментуючи 92-у добу протистояння російській агресії.

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Зокрема, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури на території України.

На Волинському та Поліському напрямках з особовим складом військових частин збройних сил республіки Білорусь проводяться командно-штабні та мобілізаційні тренування. Зберігається імовірність ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни.

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Триває ліквідація наслідків дислокації на території республіки Білорусь підрозділів збройних сил РФ, що залучались до ведення бойових дій на території України. Проводяться заходи із попередження незаконного обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами.

На Сіверському напрямку ворог здійснює заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки.

У прикордонних районах зазначених російських областей, в прикордонних з Україною районах, продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня поточного року.

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Ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ і Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник здійснює систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження українських військ. Також обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.

Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на місто Слов'янськ. Обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок.

На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях українських підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону.

Ворог намагається закріпитись в районі Сєверодонецька. Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.

На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам'янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, з втратами відійшов. На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам'янка.

На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.

На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.

Противник продовжив інженерне обладнання позицій в районах населених пунктів Чорнобаївка, Правдине, Зоря.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито десять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили п'ять БпЛА типу "Орлан-10".

Ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала удару по позиціях противника – знищено особовий склад та до десяти одиниць легкоброньованої техніки. Українські винищувачі перехопили та збили дві крилаті ракети.

Арестович розповів, у чому армія РФ зараз перемагає

За темпами відновлення боєздатності підрозділи Збройних сил України поступаються армії окупантів, розповів позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, Росія після втрат на першому етапі повномасштабної війни зуміла швидше накопичити резерви. Ця обставина збільшує ризики окупації нових районів України.

"Ми програли російській армії за темпами. Вони накопичили резерви раніше, ніж ми. Ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай важкою. Через це можливе повернення російської армії на північ нашої країни та посилення тиску по лінії Херсон – Запоріжжя", – розповів Арестович.

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