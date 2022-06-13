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Генштаб: Окупанти відтіснили ЗСУ з центру Сєвєродонецька, бої тривають

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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13 червня, 07:45
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Російська армія вела штурмові дії за підтримки артилерії
Окупанти намагаються оточити ЗСУ в районах міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
Окупанти намагаються оточити ЗСУ в районах міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

Розпочалася 110 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Збройні сили України продовжують завдавати ударів по армії Росії.

Про ситуацію на фронті розповів у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відбувається

Як зазначається, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони в районі Хрінівки Чернігівської області.

На Харківському напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до держкордону України. У Генштабі повідомили, що ворог вів штурмові дії в напрямку Тернова – Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці. Також здійснив дистанційне мінування можливих шляхів висування наших підрозділів у районі населеного пункту Петрівка, за 20 км на схід від Старого Салтова, та проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Шестакового.

Водночас на Слов’янському напрямку ворожі підрозділи зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Як стало відомо, ворог замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки.

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"На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокування шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут. Продовжує заходи з поповнення втрат. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, на Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів, але продовжував обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки, за 10 км на північ від Слов’янська, та Серебрянка, за 5 км на північний схід від Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають. Також обстрілював з артилерії позиції Сил оборони в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

Як зазначається, на Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили штурмові дії в напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії в районі населеного пункту Золоте та закріплюється по рубежу Роти – Миронівка. Окупанти безуспішно вели штурмові дії в напрямках Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське та проводили повітряну розвідку БпЛА в районі Покровського.

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"На Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовиками по позиціях наших військ у районі Красногорівки, за 15 км на схід від Курахового. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював вогневий вплив вздовж лінії зіткнення з метою перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки", – вказали в Генштабі.

Водночас на Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону, основні зусилля спрямовуючи на утриманні раніше захоплених територій. Стало відомо, що окупанти здійснили інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське. Також вони вели повітряну розвідку БпЛА в районі Давидового Броду.

"Російський агресор блокує цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр", – зазначається в повідомленні.

Раніше американський Інститут дослідження війни (ISW) повідомляв, що окупанти намагаються просуватися на південний схід від Ізюма в напрямку Слов’янська Донецької області. Водночас на півдні ЗСУ вдарили по російській армії – вдалося знищити не лише ворогів, але і їхню техніку.

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