Генштаб: Окупанти штурмують район Лисичанського нафтопереробного заводу, мають частковий успіх (відео)

Ворог обстрілює позиції українських військ

Противник утримує північно-західну та південно-східну частини Лисичанського нафтопереробного заводу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Триває 127 доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує обстрілювати українських військових та намагається вести штурмові дії на деяких напрямках.

Про це повідомляє в Facebook Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація

Як зазначається, на Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. Очікується проведення ротації одного із загонів спеціального призначення, що виконує завдання у районі населеного пункту Пінськ. Також підрозділи Збройних сил Білорусі застосовують комплекси радіоелектронної боротьби в прикордонних районах із Волинською областю.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати свої підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог здійснив артилерійські обстріли наших позицій, вів повітряну розвідку БпЛА в районі села Кисла Дубина, а також розгортав комплекси радіоелектронної боротьби неподалік населеного пункту Олешня Курської області.

Водночас на Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій і завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки та Одноробівки та ракетного удару по місту Харків. Спробу ворожих штурмових дій у напрямку Кочубеївка – Дементіївка українські воїни одразу придушили.

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Крім цього, противник обстрілював з артилерії райони населених пунктів Питомник, Дементіївка, Іванівка, Рубіжне, Явірське, Петрівка, Руські Тишки та Кутузівка. Також вів повітряну розвідку БпЛА типу "Орлан-10" поблизу Прудянки та Руської Лозової.

"На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка наші воїни успішно відбили. Противник відійшов. Вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав. Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Вірнопілля та Червона Поляна", – вказали в Генштабі.

Однак на Краматорському напрямку активних дій ворог не вів, хоча і завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.

Також стало відомо про те, що на Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ у районі міста Лисичанськ, веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу.

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"Вів штурмові дії в районах північно-східної частини Лисичанского НПЗ, населеного пункту Тополівка та північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве, частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ. Наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти", – йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку противник завдав ракетно-авіаційного удару в районі населеного пункту Соледар. Здійснив артилерійські обстріли районів Білогорівки, Покровського, Клинового та Новолуганського. Усі спроби наступальних та штурмових дій окупантів на напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС наші захисники успішно припинили.

Водночас на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення та завдав ракетного удару по околицях Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Веселий Кут, Червоний Яр, Кобзарці, Любомирівка, Посад-Покровське та Лупареве. Вели повітряну розвідку. Також зафіксовано роботу засобів радіоелектронної боротьби поблизу Великої Олександрівки.

У Генштабі повідомили, що в готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Раніше речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що Збройні сили України повністю звільнили Одеську область від російських окупаційних військ. Зокрема, зачистили селище Біле Ізмаїльського району. Також ЗСУ звільнили село в Херсонській області.