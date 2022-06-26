Генштаб озвучив втрати армії РФ за добу: чого ЗСУ "відмінусували" найбільше

Армія РФ втратила понад 1,5 тис. танків і 3,6 тис. бойових броньованих машин

Генштаб ЗСУ озвучив втрати армії РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення в Україну наближаються до 35 тисяч особового складу. Найбільше окупантів за минулу добу ліквідували на двох напрямках на Донбасі.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно становлять:

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особового складу – близько 34 850 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1532 (+21) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3659 (+14) од.;

артилерійських систем – 764 (+0) од.;

РСЗВ – 243 (+2) од.;

засобів ППО – 99 (+0) од.;

літаків – 217 (+0) од.,

гелікоптерів – 184 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4);

крилатих ракет – 139 (+2);

кораблі/катери – 14 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2564 (+4) од.;

спеціальної техніки – 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Російські окупанти на Донбасі продовжують вести наступальні дії та намагаються оточити підрозділи ЗСУ у районі Лисичанська. Також ворог продовжує завдавати ракетних ударів по військових та критичних об'єктах цивільної інфраструктури на території України.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив втрати ворога станом на 26 червня: за останню добу ліквідовано 150 рашистів, знищено 21 танк і 14 броньованих машин, а також 4 безпілотники та 2 крилаті ракети. Найбільші втрати ворог зазнав на Курахівському та Бахмутському напрямках.