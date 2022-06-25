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Генштаб підтвердив відхід ЗСУ від Сєвєродонецька

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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25 червня, 18:58
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Окупанти закріплюються в місті та навколишніх населених пунктах
Генштаб підтвердив, що ЗСУ відійшли від Сєвєродонецька.
Генштаб підтвердив, що ЗСУ відійшли від Сєвєродонецька. / Фото: Колаж: Сьогодні

Триває сто двадцять друга доба протистояння російському воєнному вторгненню. Збройні Сили України відступили з Сєвєродонецька, окупанти там закріплюються. Водночас, українські військові відбили атаки росіян в Донецькій області та змусили їх відступити з втратами.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Так, на Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли у районах населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ. З метою виявлення позицій наших військ та корегування вогню проводив повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".

На Лисичанському напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка.

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На Бахмутському напрямку ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дар’ївка.

Наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Окупанти відійшли.

З метою сковування дій наших військ ворог проводив демонстративні дії в напрямку населеного пункту Вершина. Також противник завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки.

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Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. З метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд ворог обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Ситуація на інших напрямках

  • На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь, на ротаційній основі, виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.
  • На Сіверському напрямку окупанти продовжують вдосконалення оборонних позицій в прикордонних районах російської федерації. Ворог обстріляв з артилерії позицій наших військ у районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області.
  • На Слобожанському напрямку противник вживає заходів з забезпечення своїх підрозділів боєприпасами. Здійснює заходи з поповнення втрат.
  • На Харківському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ та елементи інфраструктури населених пунктів.
  • На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. Окупанти з втратами відійшли.
  • В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї. Сумарний залп сстановить до шістнадцяти крилатих ракет морського базування "Калібр".

Раніше ми писали, що Збройні сили України не змогли завершити спецоперацію у Сєвєродонецьку через повідомлення в Мережі. У Міноборони закликали українців не розголошувати подробиці воєнних завдань.

Також повідомлялося, що підрозділи української армії, які обороняли Сєвєродонецьк, змогли максимально виснажити наступ військ РФ. В окупантів не залишилось резервів, які можна кинути в бій.

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