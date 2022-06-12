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Генштаб розповів, як ЗСУ відбили атаки ворога на двох напрямках

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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12 червня, 19:02
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Триває сто дев'ята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню
ЗСУ мінусували техніку ворога. Фото: колаж: "Сьогодні"
ЗСУ мінусували техніку ворога. Фото: колаж: "Сьогодні"

ЗСУ знищують ворога на всіх напрямках, бій за Сєвєродонецьк триває.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін.

На останньому російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, а також цивільної інфраструктури в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, намагається поліпшити тактичне положення, продовжує удосконалення інженерного обладнання оборонних позицій в районі населеного пункту Новий Бурлук.

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Ворог обстріляв з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки.

Безуспішно вів штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне.

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина.

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На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Здійснював вогневе ураження позицій ЗСУ вздовж лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, продовжив обстріли українських підрозділів. Здійснює заходи з підготовки до наступу.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжив застосування ствольної та реактивної артилерії. Намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали.

При спробі відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших військ з метою сковування їхніх дій та недопущення перегрупування.

На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції та здійснювати обстріли підрозділів Сил оборони.

Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.

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