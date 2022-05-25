Генштаб повідомив про найсмертоносніший напрямок для окупантів за добу

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат в Україні. Зокрема, Збройні сили нашої держави вже знищили 29 450 російських військових та 1305 танків.
Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 29 450 (+100) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1305 (+3) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 3213 (+19) од.;
- артилерійських систем – 606 (+0) од.;
- РСЗВ ‒ 201 (+0) од.;
- засоби ППО ‒ 93 (+0) од.;
- літаків – 206 (+1) од.;
- гелікоптерів – 170 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 491 (+11);
- крилаті ракети ‒ 112 (+0);
- кораблі/катери ‒ 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2217 (+5) од.;
- спеціальної техніки ‒ 44 (+1).
Як зазначає Генштаб, найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському напрямку. Дані ще уточнюються.
Нагадаємо, в Міноборони Великої Британії заявили, що в Україні РФ втратила стільки військових, скільки СРСР за 9 років в Афганістані. Це пов'язано з поганою тактикою.
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