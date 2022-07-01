Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🐍 Зміїний звільнили! 🙏 Доля захисників "Азовсталі" ⚠ Загроза з Білорусі Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Генштаб повідомив про активізацію бойових дій ще на одному напрямку

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 липня, 07:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Обстріли велися вздовж усієї лінії фронту на Донбасі
Бойові дії активізувалися в Донецькій області.
Бойові дії активізувалися в Донецькій області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують намагатися захопити Луганську область. Там росіяни роблять усе, щоб оточити українські війська в Лисичанську. Водночас на Краматорському напрямку поновилися бойові дії.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Реклама

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське Сумської області.

На Харківському напрямку противник зосередив угруповання військ Західного військового округу, здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, систематично обстрілює підрозділи Сил оборони України для сковування їхніх дій.

Так, з артилерії окупанти обстрілювали райони населених пунктів Базаліївка, Перемога, Верхній Салтів, Норцівка, Чепіль, Дмитрівка, Барвінкове, Мосьпанове, Велика Бабка, Сороківка та Пришиб.

Реклама

На Слов’янському напрямку війська противника продовжують ведення оборони, перегруповуються та намагаються покращити тактичне положення. Агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на оточенні наших військ у районі Лисичанська з півдня та заходу, встановленні повного контролю над Луганською областю. Веде штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення наших підрозділів.

На Лисичанському напрямку обстрілює наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ та Вовчоярівка. Намагається взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут – Лисичанськ, успіху не має.

Реклама

Одночасно ворог активізував бойові дії на Краматорському напрямку.

На Бахмутському напрямку противник обстрілює з артилерії райони населених пунктів Берестове, Яковлівка, Відродження, Майорськ та Вугледарської ТЕС. Намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, успіху не має.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснював обстріли наших позицій зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Березнегувате, Партизанське, Киселівка, Шевченкове, Таврійське. Вів повітряну розвідку БпЛА.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України ворог продовжує утримувати три носії високоточної зброї.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження по скупченнях живої сили та військової техніки російських окупантів.

Раніше ми писали, 1 липня близько 01:00 у смт Білгород-Дністровського району внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку, 14 людей загинули.

Зазначимо, що обстріл Одеської області стався після того, як 30 червня окупанти терміново евакуювалися з острова Зміїний, знищивши військову техніку, документацію та майно. Ймовірно, вони також замінували місцевість, причал та навколишні води біля острова.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 30 червня
1
Особовий склад 35600
Особовий склад
2
Танки 1573
Танки
3
ББМ 3726
ББМ
4
Артилерія 790
Артилерія
5
Засоби ППО 104
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 185
Гелікоптери
9
БПЛА 641
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2602
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Андрій Покраса - 15-річний школяр, який нещодавно закінчив 9 клас. Допоміг українській армії у битві за Київ. Підліток проявив ініціативу, ставши коригувальником вогню артилерії, оскільки був найдосвідченішим пілотом дронів у своєму селі. Завдяки його точній аеророзвідці ЗСУ знищили кілька колон російської техніки, яка йшла на українську столицю.
Історія звитяги
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
Хіт літа 2022 🔥
Слухати трек
Куди вкласти гроші?
Всі до банку!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Грошове питання
Що буде з цінами на овочі?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.4

Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.7
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.3/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
10
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
Як не втратити гроші💰
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19745.53

Binance Coin (BNB)

221.17

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

53.68

Theta (THETA)

1.17

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Love is... 💙💛
За що ми любимо Ужгород
Сакури в Ужгороді

Сакури в Ужгороді

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустаційна зала "СироВина"

Дегустаційна зала "СироВина"

Бограч

Бограч

Ужгородський замок

Ужгородський замок

Вiдвiдати мiсто після перемоги
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
Вова Дантес, 28.06 — 34 роки
Вова Дантес, 28.06 — 34 роки
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 рік
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 рік
Ілон Маск, 28.06 — 51 рік
Ілон Маск, 28.06 — 51 рік
Памела Андерсон, 01.07 — 55 років
Памела Андерсон, 01.07 — 55 років
Ліндсі Лохан, 02.07 — 36 років
Ліндсі Лохан, 02.07 — 36 років
1 /2

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти