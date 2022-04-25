Генштаб: ЗСУ ліквідували 21 900 військових РФ і знищили 884 танки

За минулу добу найбільші втрати противник поніс на Сєвєродонецькому напрямку

У ЗСУ розповіли про втрати ворога / Фото: Укрінформ, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Генеральний штаб Збройних сил України звітував, яких втрат зазнали російські війська у війні проти України станом на 25 квітня. Українські захисники ліквідували вже 21 900 військових РФ, знищили 2258 бойових броньованих машин та 884 танки.

Про це повідомили у Генштабі.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.04 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 21 900 осіб ліквідовано;

танків ‒ 884 од.;

бойових броньованих машин ‒ 2258 од.;

артилерійських систем – 411 од.;

РСЗВ ‒ 149 од.;

засоби ППО ‒ 69 од.;

літаків – 181 од.;

гелікоптерів – 154 од.;

автомобільної техніки ‒ 1566 од.;

кораблі/катери ‒ 8 од.;

цистерн з ПММ ‒ 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 201;

спеціальна техніка ‒ 28;

пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

"Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку (30-та окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії зс рф). Дані уточнюються", ‒ додали у повідомленні.

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Втрати серед мобілізованих РФ на окупованому Донбасі

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на окупованій території Донбасу військові РФ проводять примусову мобілізацію. Людей кидають на штурм попереду російських позицій, а втрати серед мобілізованих – колосальні. Про це Арестович розповів в ефірі 24 каналу.

"Людей кидають на штурм попереду російських позицій. Там страшні втрати, яких порахувати неможливо. Тисячі загиблих серед цих мобілізованих", – заявив Арестович.

Він додав, що нині добряче розірвано і підрозділи так званої народної міліції окупованої Донецької області, вона майже припинила існування. Окремі російські війська продовжують атаку, але втрат у них по 40-60% на підрозділ.

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